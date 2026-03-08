Magé inaugura Secretaria da Mulher e Casa da Mulher com cursos - Divulgação

Magé inaugura Secretaria da Mulher e Casa da Mulher com cursosDivulgação

Publicado 08/03/2026 15:22

Magé - Neste Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, Magé apresenta resultados concretos de políticas públicas voltadas para a proteção, o acolhimento e a valorização das mulheres. A gestão do prefeito Renato Cozzolino inaugurou nesta semana a Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Cuidados e a Casa da Mulher Mageense, ampliando a rede de atendimento e oportunidades para as mulheres do município.

A nova estrutura representa um avanço nas políticas voltadas ao público feminino na cidade. A Casa da Mulher Mageense foi criada como um espaço de acolhimento, orientação e desenvolvimento, oferecendo atendimento especializado, cursos de capacitação e iniciativas voltadas à autonomia financeira das mulheres.

A vice-prefeita Jamille Cozzolino, que também assumiu a Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Cuidados, destacou a importância da iniciativa para fortalecer a rede de proteção e apoio às mageenses.

“A Casa da Mulher Mageense nasce com o propósito de acolher, proteger e abrir caminhos para as mulheres da nossa cidade. Aqui vamos oferecer apoio psicológico, orientação, cursos e oportunidades que ajudam muitas mulheres a reconstruir suas vidas com dignidade e independência. Essa é uma política construída com muito empenho de toda a gestão, pensando no cuidado real com as mulheres de Magé”, afirmou.

Além da nova secretaria e do espaço de acolhimento, Magé vem estruturando nos últimos anos uma rede de políticas públicas voltadas para as mulheres. Entre elas está o CEAM – Centro Especializado de Atendimento à Mulher, que oferece atendimento social, psicológico e orientação especializada para mulheres em situação de vulnerabilidade ou violência.

O município também implantou a Patrulha Maria da Penha, que atua no acompanhamento de mulheres com medidas protetivas, fortalecendo a segurança e garantindo mais proteção às vítimas de violência doméstica.

Outro programa importante é o SER Homem, serviço voltado à responsabilização e reeducação de homens autores de violência doméstica. A iniciativa busca romper o ciclo da violência por meio de acompanhamento e ações educativas, trabalhando a conscientização e a mudança de comportamento.

Para o prefeito Renato Cozzolino, a construção dessas políticas demonstra que o compromisso com as mulheres precisa ir além das homenagens.

“Mais do que parabenizar as mulheres neste dia, é fundamental apresentar resultados e políticas públicas que impactem a vida delas de verdade. Em Magé, temos trabalhado para fortalecer essa rede de proteção e oportunidades, com o CEAM, a Patrulha Maria da Penha, o SER Homem e agora com a Secretaria da Mulher e a Casa da Mulher Mageense. É um trabalho feito com muito empenho de toda a gestão”, destacou.

O prefeito também ressaltou que o respeito às mulheres é um valor que faz parte de sua história pessoal.

“Eu fui criado por mulheres fortes, que sempre me ensinaram valores como respeito e responsabilidade. Hoje tenho ao meu lado uma mulher extraordinária, a Lara Torres, que compartilha comigo esse olhar de cuidado com as pessoas. E agora, com a expectativa de ser pai de uma menina, esse sentimento se fortalece ainda mais. O respeito às mulheres precisa estar acima de qualquer coisa”, afirmou.

Com a ampliação da rede de atendimento e a criação de novas políticas públicas, Magé reforça neste Dia Internacional da Mulher que a valorização feminina passa não apenas por homenagens, mas por ações concretas que garantam proteção, oportunidades e dignidade para todas.