Ouvidoria Itinerante da Agenersa - Divulgação

Ouvidoria Itinerante da Agenersa Divulgação

Publicado 13/03/2026 18:43

Magé - A Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro (Agenersa) realiza, nos dias 16 e 17 de março de 2026, a Ouvidoria Itinerante no município de Magé. O atendimento acontecerá das 10h às 17h, no Procon de Piabetá, localizado na Rodoviária de Piabetá no dia 16. Já no dia 17, o local de atendimento será no Palácio Anchieta, antiga sede da Prefeitura de Magé, no centro.

A iniciativa tem como objetivo oferecer atendimento direto aos usuários dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, possibilitando o esclarecimento de dúvidas, registro de reclamações, solicitações, denúncias e sugestões, além de orientações sobre os serviços.

A ação é voltada principalmente para consumidores que já tenham registrado reclamação junto à concessionária responsável pelos serviços de água e esgoto, mas que ainda não tiveram o problema solucionado. Durante o atendimento, caso seja necessário, técnicos da Agenersa poderão se deslocar até a residência do reclamante para realizar vistoria, contribuindo para agilizar a resolução das demandas.

Serviço

Evento: Ouvidoria Itinerante da Agenersa

Data: 16 e 17 de março de 2026

Horário: 10h às 17h

Locais: Dia 16/03/2026 - PROCON de Piabetá - Rodoviária de Piabetá (Espaço "Governo + Amor por Você"), Av. Caioaba, s/n - Piabetá - Magé/RJ.

17/03/2026 - Palácio Anchieta (antigo prédio da Prefeitura de Magé) localizado na Praça Dr Nilo Peçanha S/N Centro, Magé.