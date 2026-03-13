2º Fórum Climático de Magé debate adaptação climática e combate à fome - Luiza Regina/Divulgação

2º Fórum Climático de Magé debate adaptação climática e combate à fome Luiza Regina/Divulgação

Publicado 13/03/2026 18:49

Magé - No dia 21 de março, a Baixada Fluminense sedia o 2º Fórum Climático de Magé. Sob o tema "Territórios e Maretórios por Soberania Alimentar", a iniciativa parte de uma premissa estratégica para o estado: a compreensão de que a segurança alimentar da região metropolitana depende diretamente da preservação dos territórios produtivos locais. Afinal, se Magé não planta, a capital não come.

Com o foco central na proteção dos ecossistemas e das comunidades da região, o evento, liderado pelo Instituto Mirindiba, reúne pescadores artesanais, agricultores, pesquisadores e ativistas em torno de uma causa comum: combate ao nutricídio e garantir o direito coletivo à alimentação saudável e a saúde do território.

2º Fórum Climático de Magé debate adaptação climática e combate à fome Luiza Regina/Divulgação

Inspirado pela urgência de enfrentar a crise ambiental que afeta desproporcionalmente a região, o Fórum nasce como um ato de resistência e cuidado com as futuras gerações. A programação foi construída para fortalecer a consciência popular sobre os danos sistêmicos causados pela insegurança alimentar e pela falta de políticas públicas, especialmente em áreas recentemente castigadas por enchentes, como o próprio distrito de Suruí. O encontro aposta na união entre a produção de dados acessíveis e a pressão pública para atrair parcerias e articular soluções que garantam a adaptação climática das comunidades mais vulneráveis.

Lançamento do Guia Popular de Soberania Alimentar e Combate à Fome em Magé (RJ).

Um dos eixos centrais do evento será o lançamento do Guia Popular de Soberania Alimentar e Combate à Fome em Magé (RJ), que apresenta um diagnóstico territorial detalhado e propõe soluções baseadas na natureza, como a agroecologia e hortas verticais. Mais do que um registro local, o material atua como um documento pedagógico capaz de inspirar e auxiliar outros movimentos e coletivos na construção da soberania alimentar em seus próprios territórios. O guia cumpre ainda o papel fundamental de mapear políticas públicas já existentes nas esferas municipal, estadual e nacional ressaltando a urgência de sua correta execução, além de apontar caminhos para a formulação de novas propostas que atuem na garantia de direitos e no combate efetivo à insegurança alimentar na cidade de Magé.

“Em um município com desafios históricos para a atuação ambiental, documentar nossos processos e produzir dados próprios é, acima de tudo, uma estratégia de segurança e fortalecimento institucional. O Guia Popular de Soberania Alimentar e Combate à Fome em Magé (RJ) não é apenas um documento; é um registro da nossa resistência e uma forma de furar a bolha, mostrando que a Baixada Fluminense está produzindo soluções reais e participativas para a adaptação climática”, destaca Lyvia Leite, integrante da coordenação executiva do Instituto Mirindiba e coordenadora de comunicação da instituição.

“O Guia Popular de Soberania Alimentar e Combate à Fome em Magé (RJ) representa um primeiro passo fundamental para pensarmos adaptação climática e garantia de direitos no contexto da crise ambiental. Ao disponibilizar o material de forma física e digital, garantimos que as lideranças territoriais tenham em mãos uma base forte de apoio para reivindicar políticas públicas que combatam o nutricídio e protejam nosso ecossistema e as comunidades que dependem dele. É o conhecimento a serviço da transformação social em Magé”, pontua.

2º Fórum Climático de Magé debate adaptação climática e combate à fome Luiza Regina/Divulgação

Programação

Durante a manhã, a programação contará com mesas temáticas que abordarão desde as questões raciais no acesso aos alimentos até os desafios enfrentados por trabalhadores do mar e da terra. No período da tarde, o público participará de oficinas educativas sobre saúde mental e ansiedade climática, além de atividades de economia social na Feira Onça.

O evento conta com o apoio da Fiotec/FIOCRUZ e da Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP), reafirmando que onde há luta por justiça climática, há luta por promoção da saúde nos territórios.

Serviço e Contato

Evento: 2º Fórum Climático de Magé

Data: 21 de março, das 8h às 17h

Local: CIEP 327 - Pedro Américo (Rua Rosa Angélica, 315, Suruí, Magé-RJ)

Inscrições: https://forms.gle/d1z9iBvQSZReddDM9