Dia Mundial da Água é comemorado com mutirão de limpeza em Magé - RODRIGO CAMPANARIO/Divulgação

Dia Mundial da Água é comemorado com mutirão de limpeza em MagéRODRIGO CAMPANARIO/Divulgação

Publicado 17/03/2026 21:36

Magé - Cenário de novelas e do clipe do hit do Carnaval Jetski, a Praia do Remanso, em Magé, receberá um grande mutirão de limpeza no dia 21 de março, das 8h às 12h. A ação, que integra o Clean Up Bay — Dia de Limpeza da Baía de Guanabara, realizado pela Rede de Conservação Águas da Guanabara (REDAGUA) — será organizada pelo Andadas Ecológicas, projeto da ONG Guardiões do Mar, em parceria com a Petrobras. Com a participação de dezenas de voluntários, incluindo pescadores da região, a atividade faz parte das comemorações do Dia Mundial da Água.



Inspirada no Clean Up Day — Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias, a operação, que está em sua quinta edição, tem como objetivo sensibilizar a população fluminense sobre as consequências do descarte inadequado de resíduos.

Dia Mundial da Água é comemorado com mutirão de limpeza em Magé RODRIGO CAMPANARIO/Divulgação



Além de Magé, mais quatro municípios receberão a atividade: São Gonçalo – Praia das Pedrinhas; Niterói – Praia do Sossego, em Itaipu, e Praia do Cais, em Jurujuba; Tanguá – Rio Duques; e Rio de Janeiro – Praia Vermelha.



O mutirão será dividido em duas etapas: coleta, onde os voluntários irão recolher o lixo das áreas designadas, e triagem, momento em que o material será classificado, registrado e pesado. Os dados levantados serão fundamentais para mapear os tipos de resíduos que chegam à costa, ajudando a orientar a implementação de ações concretas pelo poder público.



Para garantir a efetividade da ação, será oferecida, gratuitamente, entre os dias 16 e 19 de março, a formação ‘Lideranças em Limpeza de Praias e Outros Ambientes´. A capacitação orientará os voluntários sobre o uso adequado dos equipamentos de proteção individual (EPIs), as áreas a serem trabalhadas, a dinâmica da atividade e todos os passos necessários para se prepararem para o Clean Up Bay ou mesmo organizarem suas próprias limpezas em suas comunidades. Os interessados devem confirmar presença até o dia 17 de março, por meio de inscrição no formulário: https://forms.gle/uXNu8vvxNDDc8JEa6.



No entanto, mesmo quem não se inscreveu para a formação, poderá se juntar aos mutirões no dia do evento, quando também serão fornecidas instruções aos participantes e equipamentos de proteção individual. Além de Magé, mais quatro municípios receberão a atividade: São Gonçalo – Praia das Pedrinhas; Niterói – Praia do Sossego, em Itaipu, e Praia do Cais, em Jurujuba; Tanguá – Rio Duques; e Rio de Janeiro – Praia Vermelha.O mutirão será dividido em duas etapas: coleta, onde os voluntários irão recolher o lixo das áreas designadas, e triagem, momento em que o material será classificado, registrado e pesado. Os dados levantados serão fundamentais para mapear os tipos de resíduos que chegam à costa, ajudando a orientar a implementação de ações concretas pelo poder público.Para garantir a efetividade da ação, será oferecida, gratuitamente, entre os dias 16 e 19 de março, a formação ‘Lideranças em Limpeza de Praias e Outros Ambientes´. A capacitação orientará os voluntários sobre o uso adequado dos equipamentos de proteção individual (EPIs), as áreas a serem trabalhadas, a dinâmica da atividade e todos os passos necessários para se prepararem para o Clean Up Bay ou mesmo organizarem suas próprias limpezas em suas comunidades. Os interessados devem confirmar presença até o dia 17 de março, por meio de inscrição no formulário: https://forms.gle/uXNu8vvxNDDc8JEa6.No entanto, mesmo quem não se inscreveu para a formação, poderá se juntar aos mutirões no dia do evento, quando também serão fornecidas instruções aos participantes e equipamentos de proteção individual.

Dia Mundial da Água é comemorado com mutirão de limpeza em Magé RODRIGO CAMPANARIO/Divulgação



Limpeza que transforma



A beleza cênica da Praia do Remanso encanta os mageenses e turistas, que lotam suas areias, em especial nos fins de semana. Para pescadores locais, porém, a paisagem também revela os impactos acumulados ao longo de décadas.



Pescador há cerca de 50 anos na Baía de Guanabara, Perácio acompanhou de perto as transformações da região. A beleza cênica da Praia do Remanso encanta os mageenses e turistas, que lotam suas areias, em especial nos fins de semana. Para pescadores locais, porém, a paisagem também revela os impactos acumulados ao longo de décadas.Pescador há cerca de 50 anos na, Perácio acompanhou de perto as transformações da região.

“Quando eu comecei, quase não tinha motor nos barcos. A gente ia na remada mesmo, remava longas distâncias para pescar. As águas eram cristalinas, tinha cardumes de tainha, botos… Era outra realidade”, lembra. Segundo ele, o aumento do lixo no mar, rios e manguezais é hoje um dos principais problemas enfrentados por quem vive da pesca.



“A população tem que se conscientizar. Vem muito lixo da cidade para cá. A gente encontra de tudo: garrafas, madeira, pneu de carro, sofás...”, conta Perácio.



Ele também destaca que ações de limpeza fazem diferença para o ecossistema.

“Quando a gente limpa, parece que a natureza responde. O caranguejo volta, o mangue se recupera. Mas se a população continuar jogando lixo, fica muito difícil. O impacto ambiental é ruim não só para mim, mas para todo o sistema”, afirma.



“É uma grande satisfação para nós participarmos dessa edição do Clean Up Bay. Com essa atividade na Praia do Remanso, esperamos sensibilizar a população para uma mudança de hábito simples, que é o correto descarte do lixo, mas de extrema importância para a conservação do planeta”, completa Roberta Guagliardi, coordenadora-geral do Projeto Andadas Ecológicas.



Impacto e relevância



Desde sua primeira edição em 2022, o Clean Up Bay tem evidenciado a força da mobilização coletiva na proteção dos ecossistemas costeiros. Com a participação de mais de mil voluntários, a iniciativa já impediu que quase quatro toneladas de resíduos chegassem ao mar. A maior parte do material recolhido é composta por plásticos, que representam uma grave ameaça à biodiversidade, à saúde humana e à economia local.



Essa ação de limpeza pontual se integra às campanhas regulares de limpeza realizadas durante o período de defeso do caranguejo-uçá, conhecidas como 'Operação LimpaOca', que proporcionam ainda uma fonte de renda alternativa para catadores e catadoras de caranguejo das regiões atendidas.



Atuação em rede



A REDAGUA é uma rede de atuação territorial que reúne projetos que contam com a parceria da Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental — Aruanã, Cavalos Marinhos, Coral Vivo, Guapiaçu, Meros do Brasil e UÇÁ. A iniciativa visa ampliar os resultados por meio do trabalho em rede, com foco nas regiões que carecem de ações efetivas de coleta de resíduos.



Com diversas ações coordenadas e integradas, os projetos da REDAGUA demonstram que a Baía de Guanabara continua viva e resiliente, mostrando o potencial de recuperação e conservação dessa importante região costeira.



Além do projeto Andadas Ecológicas, a quinta edição do Clean Up Bay conta com o apoio do Mar de Oportunidades, da Cruz Vermelha, do movimento São Gonçalo Vale a Luta, do Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e Urca (MONA Pão de Açúcar), do Parque Natural Municipal Paisagem Carioca, das prefeituras de São Gonçalo, Niterói, Tanguá e Magé, e ainda da força de trabalho Petrobras através do ‘Programa Petrobras de Voluntariado’.