Liderança de terreiro de Magé participa de Conferência sobre Hanseníase Divulgação

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Magé - A participação da liderança religiosa Pai Paulo de Ogun na Conferência Nacional de Alto Nível em Hanseníase marcou um importante avanço no diálogo entre políticas públicas de saúde, direitos humanos e saberes tradicionais no Brasil. A presença do líder religioso destacou o papel estratégico das comunidades de terreiro na promoção da saúde, na defesa da equidade e no enfrentamento das desigualdades que historicamente afetam populações negras e territórios socialmente vulnerabilizados.
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Ao integrar o debate ao lado de gestores públicos, organismos internacionais, representantes da comunidade científica e movimentos sociais, a participação de Pai Paulo contribuiu para ampliar a compreensão da Hanseníase como um desafio que ultrapassa o campo biomédico. A doença está profundamente relacionada a determinantes sociais, culturais e territoriais, que influenciam o acesso ao diagnóstico precoce, ao tratamento oportuno e à redução do estigma.
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A presença de lideranças religiosas e comunitárias no espaço de formulação e debate de políticas públicas reforça a importância do controle social e da participação popular na construção de respostas mais inclusivas e efetivas para o enfrentamento da doença.

"A participação reafirma o compromisso coletivo com a construção de um Brasil livre da hanseníase, sem estigma ou discriminação, e orientado pelos princípios da justiça social e da equidade em saúde", afirmou Pai Paulo.
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Liderança de terreiro de Magé participa de Conferência sobre Hanseníase
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