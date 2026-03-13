Enel Rio dá dicas de consumo consciente - Divulgação

Enel Rio dá dicas de consumo consciente Divulgação

Publicado 13/03/2026 18:56

Magé - A Enel Rio promove, na próxima semana, ações de sustentabilidade em Magé. De segunda-feira (16) até sexta-feira (20), a distribuidora vai realizar atendimentos comerciais, palestras e atividades lúdicas com dicas de consumo consciente de energia elétrica, além da troca de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por modelos LED (confira datas, locais e horários abaixo).

Nave Enel

A Nave Enel consiste em uma plataforma móvel montada sobre um ônibus, que abriga salas com recursos audiovisuais, jogos lúdicos e educacionais com tela touchscreen e tecnologia de realidade virtual 3D sobre o uso consciente da energia elétrica.

A ação tem como objetivo consolidar o aprendizado da sala de aula com uma ferramenta atrativa e interativa para os jovens e professores. A unidade já esteve em diversas escolas do Rio e busca promover a mudança de hábitos de consumo de energia, oferecendo conteúdos focados no uso responsável e consciente de recursos naturais e na eficiência energética.

Van Experience

A Van Experience também estará presente em algumas das ações. O veículo interativo proporciona ao cliente uma experiência única, com gamificação, tecnologia de realidade aumentada, segurança com a energia, telas touch, vídeos e itens de inclusão e acessibilidade.

A ideia é que o público tenha a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre as fontes de energia utilizadas no Brasil e no mundo. Além disso, o espaço conta com um painel tátil onde todos os visitantes, incluindo pessoas com deficiência visual, poderão localizar o mapa do Brasil, com suas usinas hidrelétricas, solares e eólicas. Outras ferramentas de inclusão e acessibilidade estarão disponíveis: uma rampa de acesso, audiodescrição, legendas para os vídeos, parede tátil e fones antirruídos.

As iniciativas fazem parte dos projetos Enel Compartilha Consumo Consciente e Atendimento Comercial e são focadas nas melhores práticas do consumo de energia elétrica nas residências, orientando sobre o uso de aparelhos eletrônicos, segurança e como evitar o desperdício.

Os clientes que participarem das palestras poderão realizar a troca de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por outras de tecnologia LED, que são até 80% mais econômicas e com durabilidade 10 vezes superior. Para participar, basta levar um documento com foto, a última conta de energia paga e as lâmpadas usadas para troca. Serão disponibilizadas até cinco lâmpadas de LED por unidade consumidora.

Serviço:

Magé

Data: quarta-feira (18)

Endereço: Espaço Comunitário Cultural - Magé

Horário: 9h às 12h

Data: sexta-feira (20)

Endereço: Rua Cinco, nº 171 - Magé

Horário: 9h às 12h