Magé recebe maior evento de MMA da América Latina

Magé recebe maior evento de MMA da América LatinaDivulgação
“Receber um evento do porte do Jungle Fight em Magé é motivo de grande orgulho para todos nós. Além de colocar o nome da nossa cidade em evidência no cenário esportivo nacional e internacional, essa iniciativa fortalece o incentivo ao esporte, gera oportunidades para nossos jovens e movimenta a economia local. Estamos trabalhando para que Magé seja cada vez mais um município preparado para receber grandes eventos, promovendo lazer, desenvolvimento e inclusão social por meio do esporte”, destacou o prefeito Renato Cozzolino.
Antes do grande dia, Magé já vive uma semana intensa dedicada ao esporte. Nesta quarta-feira (18), tiveram início as seletivas com atletas mageenses, abrindo espaço para novos talentos da cidade.
Entre os destaques do primeiro dia está o mageense Peter Corrêa, lutador de jiu-jitsu e morador de Santo Aleixo, que foi um dos 12 atletas contratados pela organização logo na abertura das eliminatórias.
“Essa foi a minha primeira luta de MMA e ainda tive a chance de estrear na minha cidade. Aceitei o desafio com pouco tempo de preparação, mas quem vive no jiu-jitsu desde cedo está sempre pronto. Consegui fazer o meu jogo, sair com a vitória e ser reconhecido com um contrato, o que mostra que essa era a oportunidade que eu precisava. É só o começo”, comemorou o atleta.
As seletivas continuam nesta quinta-feira (19), a partir das 14h.
Também nesta quinta-feira (19), tem início a retirada de ingressos para o Jungle Fight 147, das 9h às 17h, no Ginásio Nelson Ferreira Lima, em Pau Grande. Para garantir a entrada, é necessário realizar a troca por 1kg de alimento não perecível.
Na sexta-feira (20), será realizada a pesagem oficial dos atletas, etapa tradicional que antecede as lutas e marca o último compromisso antes do evento.
No sábado, o público poderá acompanhar uma programação completa, com destaque para a disputa do cinturão peso-pena entre o fluminense Anderson Leal e o mineiro Alan Adler Rodrigues. O card conta ainda com diversos atletas do estado do Rio de Janeiro, fortalecendo o protagonismo regional no esporte.
O presidente do Jungle Fight, Wallid Ismail, destacou o papel do evento como ferramenta de transformação social.
Serviço:
Jungle Fight 147
Ginásio Nelson Ferreira Lima, Pau Grande - Mag-e
Sábado, 21 de março de 2026 a partir das 20h
66kg: Alan Adler Rodrigues (MG) x Anderson Leal (RJ)
70kg: Lucas Corvo (RJ) x Mateus “Galudão” Silveira (SC)
84kg: Uaslen Oliveira (RJ) x Jorge Bueno (RJ)
66kg: Diogo Silva de Sousa (AP) x Gabriel “Talentinho” (RJ)
57kg: Francisco Assis (RJ) x Rafael Sanson (RS)
61kg: Ramon da Costa Furtado (RJ) x Bruce Lee Silva Almeida (MG)
66kg: Leandro Mesquita (RJ) x Ivan “The Dragon” Santos (RJ)
52kg: Sabrina de Souza (RJ) x Cecília Pereira (RJ)
57kg: Pedro Mascote (RJ) x Gabriel Rickson Lopes (MT)
52kg: Rayra Ferreira da Silva (MG) x Maria Eduarda da Silva Oliveira (RJ)
77kg: Thales Rugal (RJ) x Kauã Cristian (SP)
57kg: Vítor Loost (RJ) x Matheus Roffe (RJ)
61kg: Michael Silva (RJ) x Gabriel do Prado Costa Guedes da Silva “PQD” (RJ)
77kg: Cauê Seraphin (RJ) x Gustavo Mendes (RJ)
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