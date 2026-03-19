Magé recebe maior evento de MMA da América Latina - Divulgação

Magé recebe maior evento de MMA da América LatinaDivulgação

Publicado 19/03/2026 21:18

Magé - O município de Magé será palco, neste sábado (21), de um dos maiores eventos de artes marciais mistas (MMA) do continente: o Jungle Fight, que chega à sua 147ª edição. Com entrada gratuita e transmissão ao vivo pelos canais Sportv e Combate, a partir das 20h, a competição coloca a cidade em evidência no cenário esportivo nacional. As lutas serão realizadas no Ginásio Nelson Ferreira Lima, em Pau Grande.

Magé recebe maior evento de MMA da América Latina Divulgação



“Receber um evento do porte do Jungle Fight em Magé é motivo de grande orgulho para todos nós. Além de colocar o nome da nossa cidade em evidência no cenário esportivo nacional e internacional, essa iniciativa fortalece o incentivo ao esporte, gera oportunidades para nossos jovens e movimenta a economia local. Estamos trabalhando para que Magé seja cada vez mais um município preparado para receber grandes eventos, promovendo lazer, desenvolvimento e inclusão social por meio do esporte”, destacou o prefeito Renato Cozzolino.



Antes do grande dia, Magé já vive uma semana intensa dedicada ao esporte. Nesta quarta-feira (18), tiveram início as seletivas com atletas mageenses, abrindo espaço para novos talentos da cidade.



Entre os destaques do primeiro dia está o mageense Peter Corrêa, lutador de jiu-jitsu e morador de Santo Aleixo, que foi um dos 12 atletas contratados pela organização logo na abertura das eliminatórias.



“Essa foi a minha primeira luta de MMA e ainda tive a chance de estrear na minha cidade. Aceitei o desafio com pouco tempo de preparação, mas quem vive no jiu-jitsu desde cedo está sempre pronto. Consegui fazer o meu jogo, sair com a vitória e ser reconhecido com um contrato, o que mostra que essa era a oportunidade que eu precisava. É só o começo”, comemorou o atleta. “Receber um evento do porte doem Magé é motivo de grande orgulho para todos nós. Além de colocar o nome da nossa cidade em evidência no cenário esportivo nacional e internacional, essa iniciativa fortalece o incentivo ao esporte, gera oportunidades para nossos jovens e movimenta a economia local. Estamos trabalhando para que Magé seja cada vez mais um município preparado para receber grandes eventos, promovendo lazer, desenvolvimento e inclusão social por meio do esporte”, destacou oAntes do grande dia, Magé já vive uma semana intensa dedicada ao esporte. Nesta quarta-feira (18), tiveram início as seletivas com atletas mageenses, abrindo espaço para novos talentos da cidade.Entre os destaques do primeiro dia está o mageense Peter Corrêa, lutador de jiu-jitsu e morador de Santo Aleixo, que foi um dos 12 atletas contratados pela organização logo na abertura das eliminatórias.“Essa foi a minha primeira luta de MMA e ainda tive a chance de estrear na minha cidade. Aceitei o desafio com pouco tempo de preparação, mas quem vive no jiu-jitsu desde cedo está sempre pronto. Consegui fazer o meu jogo, sair com a vitória e ser reconhecido com um contrato, o que mostra que essa era a oportunidade que eu precisava. É só o começo”, comemorou o atleta.

Magé recebe maior evento de MMA da América Latina Divulgação



As seletivas continuam nesta quinta-feira (19), a partir das 14h.



Também nesta quinta-feira (19), tem início a retirada de ingressos para o Jungle Fight 147, das 9h às 17h, no Ginásio Nelson Ferreira Lima, em Pau Grande. Para garantir a entrada, é necessário realizar a troca por 1kg de alimento não perecível.



Na sexta-feira (20), será realizada a pesagem oficial dos atletas, etapa tradicional que antecede as lutas e marca o último compromisso antes do evento.



No sábado, o público poderá acompanhar uma programação completa, com destaque para a disputa do cinturão peso-pena entre o fluminense Anderson Leal e o mineiro Alan Adler Rodrigues. O card conta ainda com diversos atletas do estado do Rio de Janeiro, fortalecendo o protagonismo regional no esporte.



O presidente do Jungle Fight, Wallid Ismail, destacou o papel do evento como ferramenta de transformação social. As seletivas continuam nesta quinta-feira (19), a partir das 14h.Também nesta quinta-feira (19), tem início a retirada de ingressos para o Jungle Fight 147, das 9h às 17h, no Ginásio Nelson Ferreira Lima, em Pau Grande. Para garantir a entrada, é necessário realizar a troca por 1kg de alimento não perecível.Na sexta-feira (20), será realizada a pesagem oficial dos atletas, etapa tradicional que antecede as lutas e marca o último compromisso antes do evento.No sábado, o público poderá acompanhar uma programação completa, com destaque para a disputa do cinturão peso-pena entre o fluminense Anderson Leal e o mineiro Alan Adler Rodrigues. O card conta ainda com diversos atletas do estado do Rio de Janeiro, fortalecendo o protagonismo regional no esporte.O presidente do Jungle Fight, Wallid Ismail, destacou o papel do evento como ferramenta de transformação social.

“A gente sempre usou o Jungle Fight como uma plataforma de transformação. O esporte tem essa força de alcançar pessoas, gerar oportunidades e dar visibilidade a histórias que merecem ser contadas”, afirmou.



Serviço:



Jungle Fight 147

Ginásio Nelson Ferreira Lima, Pau Grande - Mag-e

Sábado, 21 de março de 2026 a partir das 20h



66kg: Alan Adler Rodrigues (MG) x Anderson Leal (RJ)

70kg: Lucas Corvo (RJ) x Mateus “Galudão” Silveira (SC)

84kg: Uaslen Oliveira (RJ) x Jorge Bueno (RJ)

66kg: Diogo Silva de Sousa (AP) x Gabriel “Talentinho” (RJ)

57kg: Francisco Assis (RJ) x Rafael Sanson (RS)

61kg: Ramon da Costa Furtado (RJ) x Bruce Lee Silva Almeida (MG)

66kg: Leandro Mesquita (RJ) x Ivan “The Dragon” Santos (RJ)

52kg: Sabrina de Souza (RJ) x Cecília Pereira (RJ)

57kg: Pedro Mascote (RJ) x Gabriel Rickson Lopes (MT)

52kg: Rayra Ferreira da Silva (MG) x Maria Eduarda da Silva Oliveira (RJ)

77kg: Thales Rugal (RJ) x Kauã Cristian (SP)

57kg: Vítor Loost (RJ) x Matheus Roffe (RJ)

61kg: Michael Silva (RJ) x Gabriel do Prado Costa Guedes da Silva “PQD” (RJ)

77kg: Cauê Seraphin (RJ) x Gustavo Mendes (RJ)