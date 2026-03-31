USF Horto Reginaldo Maia Leitão é reinaugurada em Magé

USF Horto Reginaldo Maia Leitão é reinaugurada em MagéDAN GOMES/Divulgação
A unidade passa a oferecer atendimento completo, com consultas médicas, agendamento de exames, vacinação, pré-natal, saúde bucal com consultório odontológico e sala de curativos. Entre os novos serviços implantados, estão a Academia da Saúde, voltada ao acompanhamento de pacientes com doenças crônicas como obesidade, diabetes e hipertensão, e a Farmácia Viva, que permitirá o cultivo e a produção de medicamentos naturais.
Durante a reinauguração, o prefeito Renato Cozzolino destacou a transformação da unidade e o impacto direto para os moradores da região, especialmente pela ampliação dos serviços oferecidos.
“Sentimento de dever cumprido. Mais um sonho sendo realizado. Quem viu essa unidade como era e quem vê hoje com certeza vai levar um susto. É uma unidade completa, inclusive com serviço de odontologia que era uma demanda grande da região. É mais uma conquista, e que venham as próximas unidades”, afirmou.
A vice-prefeita Jamille Cozzolino reforçou a importância de investir na Atenção Primária como estratégia para prevenção e melhoria do sistema de saúde como um todo, destacando também a ampliação dos serviços na unidade.
“A Atenção Primária é prevenção, então precisamos valorizar as Unidades de Saúde da Família que cuidam das famílias nos bairros. Essa unidade nunca tinha sido reformada e hoje, além da reforma, ampliamos os serviços da unidade. Vai ter todo o atendimento clínico, odontologia, uma novidade que é a Academia da Saúde e a Farmácia Viva. Nosso objetivo é conscientizar sobre a prevenção para que as unidades de urgência e emergência não fiquem lotadas”, disse.
Já a secretária municipal de Saúde, Larissa Fernandes, chamou atenção para o nível da intervenção realizada na unidade, que foi além de uma reforma convencional, resultando em um equipamento praticamente novo.
“Para quem conhecia essa unidade, viu a transformação que aconteceu durante essa reforma. Não foi uma simples reforma, estamos entregando um equipamento praticamente novo, totalmente equipado e com uma ampliação de serviços”, destacou.
Com a reinauguração, Magé chega à marca de 13 unidades de Atenção Básica abertas ou reabertas, além de outras 7 que passaram por ampliação e ganharam novas instalações, reforçando o compromisso da gestão municipal com a qualificação da rede pública de saúde e a ampliação do acesso aos serviços.
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