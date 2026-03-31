USF Horto Reginaldo Maia Leitão é reinaugurada em Magé - DAN GOMES/Divulgação

USF Horto Reginaldo Maia Leitão é reinaugurada em MagéDAN GOMES/Divulgação

Publicado 31/03/2026 21:29

Magé - A Prefeitura de Magé reinaugurou a Unidade de Saúde da Família (USF) Horto Reginaldo Maia Leitão, após uma ampla reforma que modernizou completamente o espaço e ampliou a capacidade de atendimento à população. A entrega marca mais um avanço na rede de Atenção Primária do município, com a inclusão de novos serviços e melhoria das condições de acolhimento dos pacientes.

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“Sentimento de dever cumprido. Mais um sonho sendo realizado. Quem viu essa unidade como era e quem vê hoje com certeza vai levar um susto. É uma unidade completa, inclusive com serviço de odontologia que era uma demanda grande da região. É mais uma conquista, e que venham as próximas unidades”, afirmou.A vice-prefeita Jamille Cozzolino reforçou a importância de investir na Atenção Primária como estratégia para prevenção e melhoria do sistema de saúde como um todo, destacando também a ampliação dos serviços na unidade.“A Atenção Primária é prevenção, então precisamos valorizar as Unidades de Saúde da Família que cuidam das famílias nos bairros. Essa unidade nunca tinha sido reformada e hoje, além da reforma, ampliamos os serviços da unidade. Vai ter todo o atendimento clínico, odontologia, uma novidade que é a Academia da Saúde e a Farmácia Viva. Nosso objetivo é conscientizar sobre a prevenção para que as unidades de urgência e emergência não fiquem lotadas”, disse.Já a secretária municipal de Saúde, Larissa Fernandes, chamou atenção para o nível da intervenção realizada na unidade, que foi além de uma reforma convencional, resultando em um equipamento praticamente novo.“Para quem conhecia essa unidade, viu a transformação que aconteceu durante essa reforma. Não foi uma simples reforma, estamos entregando um equipamento praticamente novo, totalmente equipado e com uma ampliação de serviços”, destacou.Com a reinauguração,chega à marca de 13 unidades de Atenção Básica abertas ou reabertas, além de outras 7 que passaram por ampliação e ganharam novas instalações, reforçando o compromisso da gestão municipal com a qualificação da rede pública de saúde e a ampliação do acesso aos serviços.