Circuito Magé Delas 2026 reúne mais de 4 mil mulheres - Divulgação

Circuito Magé Delas 2026 reúne mais de 4 mil mulheresDivulgação

Publicado 23/03/2026 22:09

Magé - A manhã deste domingo (22) foi marcada por emoção, superação e muita energia positiva em Magé. A 3ª edição do Circuito Magé Delas - Mulheres Que Se Movem reuniu mais de 4 mil mulheres em um grande encontro voltado à promoção da saúde, do bem-estar e do protagonismo feminino.



A vice-prefeita Jamille Cozzolino, idealizadora do projeto, destacou a emoção de ver o evento ganhar cada vez mais força:

Circuito Magé Delas 2026 reúne mais de 4 mil mulheres Divulgação

“Um mar de rosas em Fragoso. Estou muito feliz e muito emocionada. É um sonho realizado, tá lindo demais e fez história. Pessoas que lutam contra o câncer, contra a depressão, estão aqui hoje se superando. Ano que vem vamos ter que ampliar de tanta procura que nós tivemos.”



Com concentração, largada e chegada no Complexo de Esporte e Lazer do Lamarca, o evento contou com um percurso de 3km pela Avenida Automóvel Clube, reunindo participantes de diferentes idades e níveis de experiência. A programação começou com atividades de aquecimento, como aulas de tae bo e jumping, preparando as participantes para a corrida e caminhada.



Além das provas, o Circuito ofereceu uma estrutura completa de acolhimento, com serviços de massoterapia e programação cultural. O encerramento ficou por conta de um show musical com a Banda Orion, garantindo um clima de celebração para as participantes.



Mais do que uma competição, o Circuito Magé Delas tem como principal objetivo incentivar a prática de atividades físicas, promover qualidade de vida e fortalecer a autoestima das mulheres.



O prefeito Renato Cozzolino também ressaltou a importância da iniciativa e o crescimento do evento:

"Primeiramente, temos que parabenizar a organização do evento, todas as secretarias que estiveram envolvidas. Que evento maravilhoso, que já faz parte do nosso calendário. Ano que vem vamos ampliar para 10 mil inscritas. Esse ano já superou o ano passado e ano que vem vamos superar novamente. É um sucesso não só em Magé, mas no estado inteiro, tivemos mulheres de diversas cidades.”

Circuito Magé Delas 2026 reúne mais de 4 mil mulheres Divulgação



Entre as participantes, a atleta Jeniffer Niele, campeã da corrida profissional, destacou o significado da conquista e da visibilidade para o esporte na região: Entre as participantes, a atleta Jeniffer Niele, campeã da corrida profissional, destacou o significado da conquista e da visibilidade para o esporte na região:

“Essa corrida tinha um grande significado pra mim, que era trazer essa visibilidade para nossa região e mostrar que aqui também tem esporte e essa inclusão. Essa vitória foi por todas que acompanham essa jornada. Uma sensação de dever cumprido, porque vamos renunciando coisas para viver esses momentos, então é um sentimento inexplicável.”



O Circuito Magé Delas reforça o compromisso da Prefeitura de Magé com políticas públicas voltadas para as mulheres, promovendo ações que incentivam saúde, inclusão e bem-estar, além de criar espaços de convivência e fortalecimento coletivo.