Fórum Climático de Magé consolida propostas de soberania alimentar

Fórum Climático de Magé consolida propostas de soberania alimentarCaroline Santos e Juliana Portella/Divulgação
Lançamento do Guia Popular: Dados contra a Fome
O ponto alto do evento foi o lançamento do Guia Popular de Soberania Alimentar e Combate à Fome em Magé (RJ). O material, fruto de uma pesquisa rigorosa liderada pelo Instituto Mirindiba, funciona como um diagnóstico territorial e um manual pedagógico de incidência política.
Para a gestora ambiental e presidente do Instituto Mirindiba, Carla Lubanco, o guia é um instrumento de soberania:
"O desenvolvimento sustentável nasce da conexão entre território, cultura e engajamento coletivo. O guia representa um passo fundamental para pensarmos a garantia de direitos no contexto da crise ambiental, oferecendo base para que lideranças reivindiquem políticas públicas que protejam nosso ecossistema e as comunidades que dependem dele", destaca Carla.
Da Baixada ao centro das decisões em Brasília
O evento contou ainda com a presença do deputado federal Henrique Vieira, que reforçou a importância de levar as demandas da Baixada para o centro das decisões políticas nacionais. A participação do parlamentar e de outras organizações sociais sublinhou que a adaptação climática nas periferias urbanas é, acima de tudo, uma questão de saúde pública e justiça social.
“A soberania alimentar e o combate à fome são pautas de dignidade humana e um direito básico fundamental. Sem a garantia de uma alimentação saudável, a própria vida não é possível. Infelizmente, a fome no Brasil é fruto de um projeto econômico que coloca o lucro e o dinheiro acima da dignidade das pessoas e do bem comum", defendeu o parlamentar.
A programação, que se estendeu das 9h até às 17h no CIEP 327 – Pedro Américo, com atividades lotadas, incluindo mesas temáticas que abordaram desde o racismo ambiental no acesso aos alimentos até os desafios de pescadores artesanais e agricultores locais.
À tarde, o público participou de oficinas sobre ansiedade climática e atividades de economia social na Feira Onça, reafirmando o papel do fórum como um espaço de escuta ativa e construção de um futuro igualitário.
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