Prefeitura de Magé entrega cartões do Passe Livre Universitário para novos beneficiários - DAN GOMES/Divulgação

Prefeitura de Magé entrega cartões do Passe Livre Universitário para novos beneficiários DAN GOMES/Divulgação

Publicado 31/03/2026 21:33

Magé - A Prefeitura de Magé realizou a entrega dos cartões do Passe Livre Universitário para 134 novos estudantes contemplados pelo programa. A cerimônia aconteceu na Escola Municipal Geralda Izaura Ferreira Telles e atende cerca de 700 universitários mageenses, considerando também as renovações já realizadas. O programa tem como objetivo garantir o acesso à educação superior por meio do custeio do transporte, reduzindo um dos principais desafios enfrentados pelos estudantes que precisam se deslocar diariamente para outros municípios.





Durante a entrega, a vice-prefeita Jamille Cozzolino destacou a importância do programa na rotina dos universitários e o impacto direto na permanência nos estudos.



“Esse programa representa oportunidade para nossos estudantes. A gente sabe da dificuldade que é se locomover para estudar, muitos trabalham, têm o cotidiano corrido. Podermos proporcionar esse valor do transporte ajuda muito esses universitários. Lembrando que em breve teremos o Instituto Federal Fluminense na nossa cidade, e tenho certeza que vamos poder dar mais qualidade de vida, na qual os mageenses vão poder estudar pertinho de casa”, afirmou.



Entre os beneficiários, a estudante de medicina veterinária Raquel Dyonisio se emocionou ao receber o cartão e relatou a importância do programa em sua rotina.





“Eu fiquei muito feliz, chorei e tudo, porque é muito complicado me deslocar até Nova Iguaçu. Esse Passe vai me ajudar bastante, já que eu não trabalho e tenho que ir todos os dias para a faculdade. Eu tô sem palavras, só tenho a agradecer”, disse.