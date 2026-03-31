Prefeitura de Magé entrega cartões do Passe Livre Universitário para novos beneficiários DAN GOMES/Divulgação
Durante a entrega, a vice-prefeita Jamille Cozzolino destacou a importância do programa na rotina dos universitários e o impacto direto na permanência nos estudos.
“Esse programa representa oportunidade para nossos estudantes. A gente sabe da dificuldade que é se locomover para estudar, muitos trabalham, têm o cotidiano corrido. Podermos proporcionar esse valor do transporte ajuda muito esses universitários. Lembrando que em breve teremos o Instituto Federal Fluminense na nossa cidade, e tenho certeza que vamos poder dar mais qualidade de vida, na qual os mageenses vão poder estudar pertinho de casa”, afirmou.
Entre os beneficiários, a estudante de medicina veterinária Raquel Dyonisio se emocionou ao receber o cartão e relatou a importância do programa em sua rotina.
“Eu fiquei muito feliz, chorei e tudo, porque é muito complicado me deslocar até Nova Iguaçu. Esse Passe vai me ajudar bastante, já que eu não trabalho e tenho que ir todos os dias para a faculdade. Eu tô sem palavras, só tenho a agradecer”, disse.
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