Renato e Jamille Cozzolino - Divulgação

Renato e Jamille CozzolinoDivulgação

Publicado 06/04/2026 21:56

Magé - A vice-prefeita de Magé, Jamille Cozzolino, será empossada como prefeita na próxima quinta-feira (9), em solenidade a ser realizada na Câmara de Vereadores, em horário ainda não divulgado.

Jamille substituirá o irmão, Renato Cozzolino Harb, reeleito em 2024 com quase 90% dos votos apurados, registrando a maior votação conferida a um político em toda a história do município.

Renato protocolou a carta-renúncia, oficializando sua desincompatibilização para poder concorrer nas eleições deste ano.