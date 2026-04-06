Renato e Jamille CozzolinoDivulgação
Jamille Cozzolino assume prefeitura de Magé
O irmão Renato Cozzolino renunciou ao cargo para concorrer nas eleições deste ano
Magé - A vice-prefeita de Magé, Jamille Cozzolino, será empossada como prefeita na próxima quinta-feira (9), em solenidade a ser realizada na Câmara de Vereadores, em horário ainda não divulgado.
Jamille substituirá o irmão, Renato Cozzolino Harb, reeleito em 2024 com quase 90% dos votos apurados, registrando a maior votação conferida a um político em toda a história do município.
Renato protocolou a carta-renúncia, oficializando sua desincompatibilização para poder concorrer nas eleições deste ano.
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