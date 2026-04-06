Enel Rio dá dicas de consumo consciente - Divulgação

Enel Rio dá dicas de consumo consciente Divulgação

Publicado 06/04/2026 21:33

Magé - No mês de abril, a Enel Distribuição Rio leva o atendimento móvel até Magé. O objetivo é facilitar o acesso dos clientes a serviços fornecidos pela companhia. Na unidade móvel, é possível solicitar os mesmos serviços oferecidos nas lojas físicas: adesões, troca de titularidade, parcelamentos, religações, negociações de débitos e ligações novas.

Às terças, quartas e quintas-feiras, os clientes de Magé terão a chance de aproveitar os serviços do atendimento móvel, que estará em Piabetá.

Além do serviço volante, a empresa também disponibiliza os canais digitais para atendimento: site da distribuidora (www.enel.com.br), aplicativo Enel (disponível para iOS e Android), WhatsApp Elena (21) 99601-9608 e Central de Relacionamento (0800 28 00 120).

SERVIÇO

Atendimento móvel

· Magé

Data: terças, quartas e quintas-feiras

Endereço: Praça Sete de Setembro

Bairro: Piabetá

Horário: 10h às 12h e 13h às 16h

