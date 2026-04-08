São Jorge Solidário vai reunir nomes do samba em Magé - Divulgação

São Jorge Solidário vai reunir nomes do samba em MagéDivulgação

Publicado 08/04/2026 22:15

Magé - No dia 21 de abril, às 12h, a quadra da União do Canal, no Centro de Magé, será palco do São Jorge Solidário, um almoço beneficente que vai reunir grandes nomes do samba e da cultura popular em uma ação voltada à retomada das obras do Espaço Literário Samba na Praça, no bairro Vila Nova.

O projeto, criado por Lucas Silvério, pela atriz e cantora Letícia Soares e pelo produtor cultural Eric Fanuel, completa 13 anos de atividades neste mês de abril e já é referência na promoção da cultura e da cidadania na região.

O espaço, recentemente adquirido, teve as obras interrompidas após as fortes chuvas do dia 8 de fevereiro, apenas um mês após o início da implantação. A iniciativa agora busca mobilizar a classe artística e a sociedade civil para garantir a continuidade do projeto.

O evento contará com apresentações de Aimê Braz, Paulo Macarrão, Negro Silva (SP), Marcos Ribeiro, Valner Salgado, Xexéu, Zé do Tantã, Todo do Pandeiro e Lico. A produção musical é assinada por Julien Bacelar, reunindo diferentes gerações do samba em um encontro marcado pela solidariedade e valorização da cultura popular.

O Espaço Literário Samba na Praça será estruturado para abrigar uma biblioteca comunitária, um pré-vestibular gratuito e uma escola de carnaval, ampliando o acesso à educação, à leitura e à formação artística para moradores da região.

O almoço será de dobradinha, servido a preço de custo por R$ 20,00, e toda a arrecadação será destinada à retomada das obras, reforçando o compromisso coletivo com a cultura e com o desenvolvimento social do território.

Responsável pela produção do evento, o gestor do projeto, Eric Fanuel, destaca a importância da mobilização:

“O Samba na Praça sempre foi um espaço de transformação através da cultura. Esse evento é mais do que uma ação solidária, é um chamado para que todos que acreditam na força da cultura popular nos ajudem a reconstruir esse sonho e ampliar ainda mais o nosso impacto na comunidade.”

O São Jorge Solidário se consolida como um movimento de união e resistência, onde a cultura se torna ferramenta de reconstrução, pertencimento e transformação social.

Serviço:

Local: Quadra da União do Canal – Centro, Magé/RJ

Data: 21 de abril

Horário: 12h

Almoço beneficente (dobradinha) – R$ 20,00