Jamille Cozzolino toma posse como prefeita de MagéDivulgação

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Magé - Magé passou a ter, oficialmente, uma nova prefeita nesta quarta-feira (08). Jamille Cozzolino tomou posse em cerimônia realizada na Câmara Municipal e assumiu o comando do Executivo, em um momento que marca a continuidade da atual gestão e a transição formal de liderança no município.
Jamille Cozzolino toma posse como prefeita de Magé - Divulgação
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A mudança ocorre após a renúncia do então prefeito Renato Cozzolino, com efeitos a partir do dia 4 de abril. Eleita vice-prefeita em 2020 e reeleita em 2024 com ampla aprovação popular, Jamille já vinha participando ativamente das decisões e ações do governo. Agora, passa a responder diretamente pela condução da administração municipal, mantendo o compromisso com os projetos em andamento e com o desenvolvimento da cidade.

Ao longo dos últimos anos, Jamille construiu uma trajetória de presença constante na gestão pública. Durante o primeiro mandato, acompanhou de perto a área da saúde, participando da rotina da Secretaria Municipal de Saúde e contribuindo para o fortalecimento dos serviços, em um período que exigiu atenção contínua à rede de atendimento e à ampliação do acesso da população.

No segundo mandato, ampliou sua atuação ao assumir a Secretaria de Governo, onde teve papel central na articulação entre as secretarias e no alinhamento das ações da Prefeitura. A função exigiu diálogo permanente com diferentes áreas da administração, acompanhamento de projetos e apoio direto à execução das políticas públicas no município.
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Paralelamente, também esteve à frente da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres e Cuidados, onde liderou a criação da pasta e a implantação da Casa da Mulher Mageense. A iniciativa representou um avanço na estrutura de atendimento às mulheres, oferecendo acolhimento, orientação e suporte em diferentes frentes, além de fortalecer a rede de proteção no município.

Durante a cerimônia de posse, Jamille destacou o compromisso com a responsabilidade do cargo e com a continuidade do trabalho desenvolvido até aqui:

“É uma alegria muito grande estar aqui hoje. Assumo a Prefeitura de Magé com responsabilidade, com coragem e com a consciência do tamanho da missão que tenho pela frente. Assumo como prefeita, mas também como mulher, e não se enganem achando que isso significa fragilidade. A política só faz sentido quando a gente consegue melhorar, de verdade, a vida das pessoas. É por isso que eu quero governar com diálogo, com responsabilidade, mas também com firmeza, para que a cidade continue avançando. Ao povo de Magé, eu deixo um compromisso muito claro: esse projeto não se encerra, o trabalho não para e a nossa cidade vai seguir avançando”, discursou emocionada.
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A solenidade reuniu vereadores, secretários municipais, autoridades e convidados, marcando oficialmente o início dessa nova etapa na administração de Magé. A partir de agora, Jamille passa a conduzir o Executivo municipal, com o desafio de manter o ritmo das ações, fortalecer os serviços públicos e seguir promovendo melhorias que impactem diretamente a vida da população.
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Jamille Cozzolino toma posse como prefeita de Magé
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