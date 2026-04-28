Prefeitura de Magé realiza Festa do Trabalhador 2026 Divulgação
A atração principal da noite será o cantor Dilsinho, que sobe ao palco às 23h30. Antes, o público poderá curtir os shows de Davi Quaresma, Jana Monteiro e apresentações dos DJs Alessandro Cruz e Lethh.
Outro destaque da programação é a 4ª edição do Prêmio Servidor do Ano, que reconhece o trabalho de servidores municipais indicados por cada Secretaria. A homenagem acontece às 20h e reforça o compromisso da gestão com a valorização de quem contribui diariamente para o funcionamento dos serviços públicos.
A prefeita Jamille Cozzolino destacou a importância do evento para a cidade.
O secretário municipal de Cultura, Turismo e Eventos, Bruno Lourenço, também ressaltou a proposta do evento.
A noite contará ainda com a apresentação oficial do tema dos 461 anos de Magé, marcando o início das comemorações do aniversário do município.
Programação:
19h – Abertura
20h – Prêmio Servidor do Ano
20h30 – DJ Alessandro Cruz
21h – Jana Monteiro
22h – Davi Quaresma
23h – Apresentação do tema dos 461 anos de Magé
23h30 – Dilsinho
01h30 – DJ Lethh
03h – Encerramento
A Festa do Trabalhador é aberta ao público e faz parte do calendário oficial de eventos do município.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.