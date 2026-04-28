Prefeitura de Magé realiza Festa do Trabalhador 2026 - Divulgação

Prefeitura de Magé realiza Festa do Trabalhador 2026 Divulgação

Publicado 28/04/2026 23:15

Magé - A Prefeitura de Magé promove, nesta sexta-feira, 1º de maio, a Festa do Trabalhador 2026. O evento será realizado na Avenida Cel. João Valério, a partir das 19h, com programação gratuita que reúne música, valorização dos servidores públicos e um momento especial para a cidade: a apresentação do tema oficial do aniversário de 461 anos de Magé.



A atração principal da noite será o cantor Dilsinho, que sobe ao palco às 23h30. Antes, o público poderá curtir os shows de Davi Quaresma, Jana Monteiro e apresentações dos DJs Alessandro Cruz e Lethh.



Outro destaque da programação é a 4ª edição do Prêmio Servidor do Ano, que reconhece o trabalho de servidores municipais indicados por cada Secretaria. A homenagem acontece às 20h e reforça o compromisso da gestão com a valorização de quem contribui diariamente para o funcionamento dos serviços públicos.



A prefeita Jamille Cozzolino destacou a importância do evento para a cidade.

“Essa é uma noite de celebração e reconhecimento. Vamos homenagear quem faz a cidade acontecer todos os dias e também proporcionar um momento de lazer para as famílias mageenses. É uma forma de agradecer e valorizar cada trabalhador que constrói o presente e o futuro de Magé”, afirmou.



O secretário municipal de Cultura, Turismo e Eventos, Bruno Lourenço, também ressaltou a proposta do evento.

“Preparamos uma programação pensada para todos os públicos, com artistas locais, grandes atrações e momentos simbólicos para a cidade, como o Prêmio Servidor do Ano e a apresentação do tema dos 461 anos. É uma festa que une reconhecimento, cultura e entretenimento”, disse.



A noite contará ainda com a apresentação oficial do tema dos 461 anos de Magé, marcando o início das comemorações do aniversário do município.



Programação:



19h – Abertura

20h – Prêmio Servidor do Ano

20h30 – DJ Alessandro Cruz

21h – Jana Monteiro

22h – Davi Quaresma

23h – Apresentação do tema dos 461 anos de Magé

23h30 – Dilsinho

01h30 – DJ Lethh

03h – Encerramento

A Festa do Trabalhador é aberta ao público e faz parte do calendário oficial de eventos do município.