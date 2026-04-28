Prefeitura de Magé realiza Festa do Trabalhador 2026 Divulgação

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Magé - A Prefeitura de Magé promove, nesta sexta-feira, 1º de maio, a Festa do Trabalhador 2026. O evento será realizado na Avenida Cel. João Valério, a partir das 19h, com programação gratuita que reúne música, valorização dos servidores públicos e um momento especial para a cidade: a apresentação do tema oficial do aniversário de 461 anos de Magé.

A atração principal da noite será o cantor Dilsinho, que sobe ao palco às 23h30. Antes, o público poderá curtir os shows de Davi Quaresma, Jana Monteiro e apresentações dos DJs Alessandro Cruz e Lethh.

Outro destaque da programação é a 4ª edição do Prêmio Servidor do Ano, que reconhece o trabalho de servidores municipais indicados por cada Secretaria. A homenagem acontece às 20h e reforça o compromisso da gestão com a valorização de quem contribui diariamente para o funcionamento dos serviços públicos.

A prefeita Jamille Cozzolino destacou a importância do evento para a cidade.
“Essa é uma noite de celebração e reconhecimento. Vamos homenagear quem faz a cidade acontecer todos os dias e também proporcionar um momento de lazer para as famílias mageenses. É uma forma de agradecer e valorizar cada trabalhador que constrói o presente e o futuro de Magé”, afirmou.

O secretário municipal de Cultura, Turismo e Eventos, Bruno Lourenço, também ressaltou a proposta do evento.
“Preparamos uma programação pensada para todos os públicos, com artistas locais, grandes atrações e momentos simbólicos para a cidade, como o Prêmio Servidor do Ano e a apresentação do tema dos 461 anos. É uma festa que une reconhecimento, cultura e entretenimento”, disse.

A noite contará ainda com a apresentação oficial do tema dos 461 anos de Magé, marcando o início das comemorações do aniversário do município.

Programação:

19h – Abertura
20h – Prêmio Servidor do Ano
20h30 – DJ Alessandro Cruz
21h – Jana Monteiro
22h – Davi Quaresma
23h – Apresentação do tema dos 461 anos de Magé
23h30 – Dilsinho
01h30 – DJ Lethh
03h – Encerramento
A Festa do Trabalhador é aberta ao público e faz parte do calendário oficial de eventos do município.