Magé quer ampliar acesso à cultura com nova escola e projetos federais - Divulgação

Magé quer ampliar acesso à cultura com nova escola e projetos federaisDivulgação

Publicado 22/04/2026 20:54

Magé - O subsecretário de Cultura de Magé, Márcio Lopes, participou de uma reunião com o novo coordenador do escritório do Ministério da Cultura no Rio de Janeiro, Thiago Augusto Lopes da Silva, para discutir ações integradas entre o Governo Federal e o município na área cultural.



O encontro teve como pauta principal o fortalecimento de parcerias institucionais, incluindo a possibilidade de implantação de ações do programa Circula MinC em Magé e a viabilização de iniciativas voltadas para a futura Escola Municipal de Cultura (EMC), que será inaugurada no município.

Magé quer ampliar acesso à cultura com nova escola e projetos federais Divulgação



Também participaram da reunião representantes do Conselho Municipal de Cultura de Magé, entre eles a vice-presidente Taísa Vieira e o conselheiro titular de Cultura Afro-brasileira e Cultura Popular, Wallace Oliveira.



Durante o encontro, o subsecretário destacou a importância do diálogo com o Ministério da Cultura e o potencial transformador dos projetos em andamento.



“Estive representando a prefeita Jamille Cozzolino e o secretário Bruno Lourenço nessa agenda estratégica, que fortalece a cultura de Magé e amplia as possibilidades de parcerias com o Ministério da Cultura. Também tive a oportunidade de contribuir diretamente na construção do projeto da Escola Municipal de Cultura, que será um importante polo de inclusão social, cidadania e valorização da identidade mageense”, afirmou Márcio Lopes.



A Escola Municipal de Cultura será um espaço estruturado para formação e produção artística, contando com diferentes ambientes especializados, como Sala Maker, voltada para audiovisual, games, fotografia e design; Sala de Artes Cênicas, com atividades de teatro, dança, circo e música; Sala Estúdio, destinada à produção fonográfica e de conteúdos digitais; e Sala de Música, com aulas práticas e teóricas. O projeto prevê ainda, futuramente, a construção de um anfiteatro ao ar livre para apresentações e eventos abertos à comunidade. Também participaram da reunião representantes do Conselho Municipal dede Magé, entre eles a vice-presidente Taísa Vieira e o conselheiro titular de Cultura Afro-brasileira e Cultura Popular, Wallace Oliveira.Durante o encontro, o subsecretário destacou a importância do diálogo com o Ministério da Cultura e o potencial transformador dos projetos em andamento.“Estive representando a prefeita Jamille Cozzolino e o secretário Bruno Lourenço nessa agenda estratégica, que fortalece a cultura de Magé e amplia as possibilidades de parcerias com o Ministério da Cultura. Também tive a oportunidade de contribuir diretamente na construção do projeto da Escola Municipal de Cultura, que será um importante polo de inclusão social, cidadania e valorização da identidade mageense”, afirmou Márcio Lopes.A Escola Municipal de Cultura será um espaço estruturado para formação e produção artística, contando com diferentes ambientes especializados, como Sala Maker, voltada para audiovisual, games, fotografia e design; Sala de Artes Cênicas, com atividades de teatro, dança, circo e música; Sala Estúdio, destinada à produção fonográfica e de conteúdos digitais; e Sala de Música, com aulas práticas e teóricas. O projeto prevê ainda, futuramente, a construção de um anfiteatro ao ar livre para apresentações e eventos abertos à comunidade.

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Outro ponto de destaque da reunião foi o Circula MinC, iniciativa itinerante do Ministério da Cultura que percorre o país promovendo oficinas, rodas de conversa e formações, com o objetivo de descentralizar as políticas culturais e aproximar o governo federal de artistas, gestores e fazedores de cultura.



“O Circula MinC é uma iniciativa fundamental para democratizar o acesso às políticas culturais e fortalecer quem faz cultura na ponta. Trazer esse projeto para Magé é ampliar oportunidades, qualificar nossos agentes culturais e consolidar o município como um território ativo na construção cultural do estado”, completou o subsecretário. Outro ponto de destaque da reunião foi o Circula MinC, iniciativa itinerante do Ministério da Cultura que percorre o país promovendo oficinas, rodas de conversa e formações, com o objetivo de descentralizar as políticas culturais e aproximar o governo federal de artistas, gestores e fazedores de cultura.“O Circula MinC é uma iniciativa fundamental para democratizar o acesso às políticas culturais e fortalecer quem faz cultura na ponta. Trazer esse projeto para Magé é ampliar oportunidades, qualificar nossos agentes culturais e consolidar o município como um território ativo na construção cultural do estado”, completou o subsecretário.