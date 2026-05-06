\'Wake The Dead Festival\' cresce e leva Detonautas para Magé

'Wake The Dead Festival' cresce e leva Detonautas para MagéDivulgação
Criado em 2011, o festival nasceu com a proposta de fortalecer a cena underground e colocar Magé no circuito dos grandes eventos culturais do estado. De lá pra cá, o Wake the Dead só cresceu em público, em estrutura e em relevância.
“O Wake the Dead começou como um sonho de fortalecer a cena independente, e hoje a gente vê o festival crescendo a cada edição, ganhando mais força, mais público e mais reconhecimento. Isso mostra que existe espaço e público para a cultura alternativa”, afirma o idealizador e produtor cultural Allan Aguiar.
Com uma programação marcada pelo rock em suas diversas vertentes, o festival reúne bandas autorais e tributos a grandes nomes da música mundial. O grande destaque deste ano é o show da banda Detonautas, que encerra o evento no domingo (17), às 22h.
Outro momento aguardado é a apresentação de Bruno Sutter, no sábado (16), com um tributo especial aos 50 anos da lendária Iron Maiden, reforçando a identidade rock e metal do festival.
Para Allan Aguiar, o Wake the Dead vai além da música:
Ele completa:
Além dos shows, o festival também oferece atividades paralelas, ampliando a experiência do público. Entre elas estão a Feira de Economia Criativa e Sustentabilidade, com a feira de artesanato do Projeto 50&Uns - Mulheres na Economia Criativa, além de mediação cultural, arte urbana e uma área de alimentação.
Outro destaque é o Percurso Formativo Wake Up Tour, realizado diariamente das 9h às 11h, promovendo troca de conhecimento e formação cultural nos principais pontos turísticos da cidade. O evento também movimenta a economia criativa local, gera oportunidades para artistas e empreendedores e fortalece o turismo em Magé.
"A direção e a produção cultural de um festival como o Wake the Dead exigem mais do que organização técnica, na minha visão. Exige escuta sensível, responsabilidade com o território e compromisso com a experiência que será entregue ao público, aos artistas e à cidade. Nesta edição, buscamos ampliar o alcance do festival sem perder sua essência, integrando música, cultura urbana, economia criativa, sustentabilidade e formação. O Percurso Formativo Wake Up Tour nasce justamente desse interesse: fazer com que o festival não seja apenas um espaço de apresentação artística, mas também de circulação de conhecimento, memória, pertencimento e valorização da história. Para nós, produzir cultura é criar pontes entre artistas, comunidade, poder público, iniciativa privada e território”, destaca Ingrid Souza, diretora executiva do projeto e CEO da Estética Sonora Produções.
A entrada é gratuita, e o público pode contribuir de forma voluntária com a doação de 1 kg de alimento não perecível, produto de limpeza ou higiene pessoal, destinados a instituições de caridade, ou ainda com a doação de livros para a biblioteca municipal.
O Wake the Dead Festival é realizado pela Estética Sonora Produções, com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de fomento à cultura (PNAB) do Ministério da Cultura e Governo Federal, por meio do Edital Fomenta Festival, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, Governo do Estado do Rio de Janeiro, com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Magé e empresas parceiras do município.
PROGRAMAÇÃO
Quinta-feira (14/05)
17h – DJ Lagarto
18h – Vortex
20h – Ramona Rox
22h – Bee Gees Brazil Cover
00h – Encerramento
Sexta-feira (15/05)
17h – DJ Lagarto
18h – No Sex (Limp Bizkit Cover)
20h – Rage Against the Machine Cover
22h – Zero (Linkin Park Cover)
00h – Fuck the System (System of a Down Cover)
02h – Encerramento
Sábado (16/05)
14h – DJ Wagner Fester
15h – CG 125
17h – Silverchair RJ Cover
19h – O Coro (Charlie Brown Jr Cover)
21h – Oblivious Machine
22h – Bruno Sutter (Iron Maiden Cover)
00h30 – Incesticide (Nirvana Cover)
02h – Encerramento
Domingo (17/05)
14h – DJ Wagner Fester
15h – Marília Cortes (Alanis Morissette Cover)
17h – Stigma
18h30 – Viper Kiss
20h – The Blokes
22h – Detonautas
00h – Encerramento
SERVIÇO – WAKE THE DEAD FESTIVAL 2026
Local: Estacionamento do Super Terê – Rua Adam Blumer (Rua da Fábrica), Centro, Magé (RJ)
Data: De 14 a 17 de maio
Horários:
Quinta (14/05): a partir das 17h
Sexta (15/05): a partir das 17h
Sábado (16/05): a partir das 14h
Domingo (17/05): a partir das 14h
Entrada: Gratuita
Contribuição solidária (opcional): 1 kg de alimento não perecível, produto de limpeza/higiene pessoal ou doação de livros
Destaques da programação:
Detonautas (domingo – 22h)
Bruno Sutter – Tributo Iron Maiden (sábado – 22h)
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