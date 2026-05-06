'Wake The Dead Festival' cresce e leva Detonautas para Magé - Divulgação

'Wake The Dead Festival' cresce e leva Detonautas para MagéDivulgação

Publicado 06/05/2026 21:14

Magé - O volume vai subir em Magé. De 14 a 17 de maio, a cidade recebe a 15ª edição do Wake the Dead Festival – “Onde a música desperta o mundo”, um dos eventos mais consolidados da cena independente do estado do Rio de Janeiro. Serão quatro dias de programação intensa, reunindo bandas, experiências culturais e o melhor do rock no estacionamento do Super Terê na Rua da Fábrica (Rua Adam Blumer), no Centro da cidade.



Criado em 2011, o festival nasceu com a proposta de fortalecer a cena underground e colocar Magé no circuito dos grandes eventos culturais do estado. De lá pra cá, o Wake the Dead só cresceu em público, em estrutura e em relevância.

'Wake The Dead Festival' cresce e leva Detonautas para Magé Divulgação



“O Wake the Dead começou como um sonho de fortalecer a cena independente, e hoje a gente vê o festival crescendo a cada edição, ganhando mais força, mais público e mais reconhecimento. Isso mostra que existe espaço e público para a cultura alternativa”, afirma o idealizador e produtor cultural Allan Aguiar.



Com uma programação marcada pelo rock em suas diversas vertentes, o festival reúne bandas autorais e tributos a grandes nomes da música mundial. O grande destaque deste ano é o show da banda Detonautas, que encerra o evento no domingo (17), às 22h.



Outro momento aguardado é a apresentação de Bruno Sutter, no sábado (16), com um tributo especial aos 50 anos da lendária Iron Maiden, reforçando a identidade rock e metal do festival. “O Wake the Dead começou como um sonho de fortalecer a cena independente, e hoje a gente vê o festival crescendo a cada edição, ganhando mais força, mais público e mais reconhecimento. Isso mostra que existe espaço e público para a cultura alternativa”, afirma o idealizador e produtor cultural Allan Aguiar.Com uma programação marcada peloem suas diversas vertentes, o festival reúne bandas autorais e tributos a grandes nomes da música mundial. O grande destaque deste ano é o show da, que encerra o evento no domingo (17), às 22h.Outro momento aguardado é a apresentação de Bruno Sutter, no sábado (16), com um tributo especial aos 50 anos da lendária Iron Maiden, reforçando a identidade rock e metal do festival.

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Para Allan Aguiar, o Wake the Dead vai além da música: Para Allan Aguiar, o Wake the Dead vai além da música:

“O Wake the Dead Festival tem a responsabilidade de despertar, através da música, a importância que cada um de nós temos na sociedade. A gente fala de cultura, de pertencimento, de sustentabilidade e de consciência coletiva.”



Ele completa:

“O rock sempre foi um movimento de atitude e expressão. O festival é esse espaço de liberdade, onde novos artistas ganham visibilidade e o público vive uma experiência que vai além do palco.”



Além dos shows, o festival também oferece atividades paralelas, ampliando a experiência do público. Entre elas estão a Feira de Economia Criativa e Sustentabilidade, com a feira de artesanato do Projeto 50&Uns - Mulheres na Economia Criativa, além de mediação cultural, arte urbana e uma área de alimentação.



Outro destaque é o Percurso Formativo Wake Up Tour, realizado diariamente das 9h às 11h, promovendo troca de conhecimento e formação cultural nos principais pontos turísticos da cidade. O evento também movimenta a economia criativa local, gera oportunidades para artistas e empreendedores e fortalece o turismo em Magé.



"A direção e a produção cultural de um festival como o Wake the Dead exigem mais do que organização técnica, na minha visão. Exige escuta sensível, responsabilidade com o território e compromisso com a experiência que será entregue ao público, aos artistas e à cidade. Nesta edição, buscamos ampliar o alcance do festival sem perder sua essência, integrando música, cultura urbana, economia criativa, sustentabilidade e formação. O Percurso Formativo Wake Up Tour nasce justamente desse interesse: fazer com que o festival não seja apenas um espaço de apresentação artística, mas também de circulação de conhecimento, memória, pertencimento e valorização da história. Para nós, produzir cultura é criar pontes entre artistas, comunidade, poder público, iniciativa privada e território”, destaca Ingrid Souza, diretora executiva do projeto e CEO da Estética Sonora Produções.

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A entrada é gratuita, e o público pode contribuir de forma voluntária com a doação de 1 kg de alimento não perecível, produto de limpeza ou higiene pessoal, destinados a instituições de caridade, ou ainda com a doação de livros para a biblioteca municipal.



O Wake the Dead Festival é realizado pela Estética Sonora Produções, com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de fomento à cultura (PNAB) do Ministério da Cultura e Governo Federal, por meio do Edital Fomenta Festival, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, Governo do Estado do Rio de Janeiro, com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Magé e empresas parceiras do município.



PROGRAMAÇÃO



Quinta-feira (14/05)

17h – DJ Lagarto

18h – Vortex

20h – Ramona Rox

22h – Bee Gees Brazil Cover

00h – Encerramento



Sexta-feira (15/05)

17h – DJ Lagarto

18h – No Sex (Limp Bizkit Cover)

20h – Rage Against the Machine Cover

22h – Zero (Linkin Park Cover)

00h – Fuck the System (System of a Down Cover)

02h – Encerramento



Sábado (16/05)

14h – DJ Wagner Fester

15h – CG 125

17h – Silverchair RJ Cover

19h – O Coro (Charlie Brown Jr Cover)

21h – Oblivious Machine

22h – Bruno Sutter (Iron Maiden Cover)

00h30 – Incesticide (Nirvana Cover)

02h – Encerramento



Domingo (17/05)

14h – DJ Wagner Fester

15h – Marília Cortes (Alanis Morissette Cover)

17h – Stigma

18h30 – Viper Kiss

20h – The Blokes

22h – Detonautas

00h – Encerramento

SERVIÇO – WAKE THE DEAD FESTIVAL 2026



Local: Estacionamento do Super Terê – Rua Adam Blumer (Rua da Fábrica), Centro, Magé (RJ)

Data: De 14 a 17 de maio

Horários:



Quinta (14/05): a partir das 17h

Sexta (15/05): a partir das 17h

Sábado (16/05): a partir das 14h

Domingo (17/05): a partir das 14h

Entrada: Gratuita

Contribuição solidária (opcional): 1 kg de alimento não perecível, produto de limpeza/higiene pessoal ou doação de livros



Destaques da programação:



Detonautas (domingo – 22h)

Bruno Sutter – Tributo Iron Maiden (sábado – 22h) A entrada é gratuita, e o público pode contribuir de forma voluntária com a doação de 1 kg de alimento não perecível, produto de limpeza ou higiene pessoal, destinados a instituições de caridade, ou ainda com a doação de livros para a biblioteca municipal.O Wake the Dead Festival é realizado pela Estética Sonora Produções, com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de fomento à cultura (PNAB) do Ministério da Cultura e Governo Federal, por meio do Edital Fomenta Festival, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, Governo do Estado do Rio de Janeiro, com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Magé e empresas parceiras do município.Quinta-feira (14/05)17h – DJ Lagarto18h – Vortex20h – Ramona Rox22h – Bee Gees Brazil Cover00h – EncerramentoSexta-feira (15/05)17h – DJ Lagarto18h – No Sex (Limp Bizkit Cover)20h – Rage Against the Machine Cover22h – Zero (Linkin Park Cover)00h – Fuck the System (System of a Down Cover)02h – EncerramentoSábado (16/05)14h – DJ Wagner Fester15h – CG 12517h – Silverchair RJ Cover19h – O Coro (Charlie Brown Jr Cover)21h – Oblivious Machine22h – Bruno Sutter (Iron Maiden Cover)00h30 – Incesticide (Nirvana Cover)02h – EncerramentoDomingo (17/05)14h – DJ Wagner Fester15h – Marília Cortes (Alanis Morissette Cover)17h – Stigma18h30 – Viper Kiss20h – The Blokes22h – Detonautas00h – EncerramentoSERVIÇO – WAKE THE DEAD FESTIVAL 2026Local: Estacionamento do Super Terê – Rua Adam Blumer (Rua da Fábrica), Centro, Magé (RJ)Data: De 14 a 17 de maioHorários:Quinta (14/05): a partir das 17hSexta (15/05): a partir das 17hSábado (16/05): a partir das 14hDomingo (17/05): a partir das 14hEntrada: GratuitaContribuição solidária (opcional): 1 kg de alimento não perecível, produto de limpeza/higiene pessoal ou doação de livrosDestaques da programação:Detonautas (domingo – 22h)Bruno Sutter – Tributo Iron Maiden (sábado – 22h)