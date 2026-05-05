Pré-vestibular do Quilombo de Bongaba inicia aulas da turma 2026 - Divulgação

Pré-vestibular do Quilombo de Bongaba inicia aulas da turma 2026Divulgação

Publicado 05/05/2026 22:53

Magé - No último fim de semana, o Quilombo de Bongaba recebeu a Aula Inaugural do Pré-Vestibular Social Quilombo Kilombá. A direção é de Pai Paulo de Ogun, na sede no Terreiro do Ilé Asé Ogun Alakoro, no sexto distrito de Magé. O primeiro dia contou com a presença do Professor Doutor Cristiano Henrique Diretor, da Escola de Comunicação da UFRJ, do professor Doutor Marcelo Cortes Silva, coordenador de Integração Acadêmica da PRO Reitoria da UFRJ.

Pré-vestibular do Quilombo de Bongaba inicia aulas da turma 2026 Divulgação

A coordenação do Pré Vestibular é do Professor Doutor Geraldo Bastos, da Professora Mestre Vera Lucia Santana, da Professora Sueni Santos e da Professora Mestre Janete Baptista. Neste ano, 25 alunos fazem parte do projeto.

"Foi um dia de muita alegria. Iniciamos mais uma turma e tivemos a honra de receber profissionais competentes e renomados, distribuindo seus saberes e estimulando a nova turma. Tivemos também a Presença da professora Doutora Titular da UFF Márcia Chavier e o Professor Mestre Antônio Gomes dos Santos, a Professora Jedicaia Sabará Silva e Professora Samela Sabará Silva Salgado", afirmou Pai Paulo.

Pré-vestibular do Quilombo de Bongaba inicia aulas da turma 2026 Divulgação

A ação faz parte do projeto Fortalecendo a Rede de Educadores Populares da Baixada Fluminense - Termo de Fomento n° 982475/2025, em parceria com o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania/Governo Federal, com emenda Parlamentar do Deputado Federal Glauber Braga.