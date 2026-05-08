Bloco realiza micareta especial de Dia das Mães em Magé - Divulgação

Bloco realiza micareta especial de Dia das Mães em MagéDivulgação

Publicado 08/05/2026 17:33

Magé - A comunidade da Beira Rio, em Magé (RJ), recebe neste domingo, dia 10 de maio,vdas 14h às 20h, a Micareta do Bloco Concentra Mas Não Sai da Beira Rio – Especial Dia das Mães. O evento reúne carnaval, cultura popular, ações educativas, sustentabilidade e solidariedade em uma grande celebração comunitária.

Formado por moradores da região, o bloco se consolidou como uma das principais expressões culturais locais.

A iniciativa nasceu da revitalização do antigo Bloco Carnavalesco Beira Rio, que marcou época nos desfiles oficiais de Magé, e desde 2018 vem reunindo famílias e foliões em torno da memória, da música e da identidade do território.

Os enredos valorizam referências históricas da região, como a tradição dos pescadores, a antiga fábrica têxtil Itatiaia e a devoção a São Pedro. Em 2026, o grupo amplia sua atuação com a realização de um desfile pelas ruas do bairro, reforçando o compromisso com a cultura popular e o fortalecimento dos vínculos comunitários.

A programação começa às 14h, com recepção ao som de marchinhas e distribuição de abadás mediante doação de produto de limpeza para o Lar São Vicente de Paulo, instituição que acolhe idosos da região. Também haverá pontos de coleta de recicláveis, incentivando práticas sustentáveis durante o evento.

A partir das 14h30, o público poderá participar de atividades infantis e educativas, como contação de histórias sobre o carnaval de Magé, oficina de instrumentos com materiais recicláveis e pintura facial.

Às 16h, a Banda Orion sobe ao palco com repertório carnavalesco. Durante o intervalo, estão previstas ações educativas, agradecimentos aos parceiros e sorteios.

O ponto alto da programação acontece às 18h30, com o desfile do bloco pelas ruas da Beira Rio, reunindo bateria, mestre-sala e porta-bandeira, rainha de bateria e passista convidada. O cortejo será embalado pelo samba-enredo “As Nossas Águas”, interpretado por Zezé Palinha, em homenagem à cultura e às paisagens de Magé. O encerramento está previsto para 19h30, com retorno ao ponto de concentração.

Com participação majoritária de mulheres, pessoas negras, mães solo, jovens, idosos e artistas LGBTQIAP+, o bloco reflete a diversidade e a força cultural da comunidade. Sua direção reúne lideranças locais, artistas e produtores culturais comprometidos com a valorização da memória e da cultura popular.

Além do carnaval, o grupo promove ações ao longo do ano, como o evento Rock in Beira Rio, que chegou à sua sexta edição em 2025.

O projeto é patrocinado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, através do edital Bloco nas Ruas RJ 2026, com a produção cultural de Gleice Castro e produção artística de Ana Cristina Santos.



SERVIÇO

Evento: Micareta do Bloco Concentra Mas Não Sai da Beira Rio – Especial Dia das Mães

Data: 10 de maio de 2026

Horário: 14h às 20h

Local: Concentração em frente ao Bar da Martinha – Rua Paulo Maurício dos Santos, nº 437, Beira Rio, Magé (RJ)

Entrada: Gratuita



Programação:

* 14h – Recepção com DJ, marchinhas, distribuição de abadás (mediante doação) e coleta de recicláveis

* 14h30 – Atividades infantis e oficinas culturais

* 16h – Show com Banda Orion

* 18h30 – Desfile do bloco com samba-enredo “As Nossas Águas”

* 19h30 – Encerramento



Ação solidária: doação de produto de limpeza para o Lar São Vicente de Paulo