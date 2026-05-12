De Magé para o Brasil: artista emociona e tem história exibida na TV Globo

De Magé para o Brasil: artista emociona e tem história exibida na TV GloboReprodução
A participação de Marques marcou a estreia da segunda temporada do quadro, que tem como proposta revelar talentos anônimos de todo o país. Antes de subir ao palco, o público conheceu um pouco da história de vida do artista mageense, que concilia a carreira como decorador com a paixão pela música.
Durante a reportagem exibida no programa, Milton Cunha esteve em Magé visitando a casa de Marques, no Morro das Cinzas, em Pau Grande, e acompanhando de perto a rotina e a simplicidade do cantor, que emocionou os telespectadores com sua autenticidade e talento.
No palco, Marques interpretou a música “Você Me Vira a Cabeça”, arrancando aplausos da plateia e repercutindo nas redes sociais entre moradores de Magé e internautas de todo o país.
“Foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Poder representar Magé em um programa tão importante e mostrar um pouco da minha história para o Brasil inteiro é algo que vou guardar para sempre no coração. Sou muito grato por todo carinho que tenho recebido”, destacou Marques Freitas.
A participação do mageense movimentou as redes sociais e foi celebrada por moradores da cidade, que demonstraram orgulho ao ver um talento local ganhando visibilidade em rede nacional.
Além da música e da carreira como decorador, Marques também é conhecido em Magé por idealizar a tradicional Feijuca do Marques, evento gratuito que reúne samba, pagode e experiências inspiradas no clima dos camarotes da Sapucaí. A festa conta com diversas atrações musicais, cenários instagramáveis, ativações de marcas parceiras, buffet e distribuição de abadás e kits personalizados, se consolidando como um dos eventos mais comentados da cidade. O pré-evento da próxima edição acontece no dia 31 de maio e a Feijuca oficial será realizada em 13 de junho.
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