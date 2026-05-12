De Magé para o Brasil: artista emociona e tem história exibida na TV Globo - Reprodução

De Magé para o Brasil: artista emociona e tem história exibida na TV GloboReprodução

Publicado 12/05/2026 21:31

Magé - O cantor e decorador Marques Freitas, morador do Morro das Cinzas, em Pau Grande, colocou Magé em destaque na televisão brasileira ao participar da abertura da nova temporada do quadro “3 Minutos para Brilhar”, do programa Domingão com Huck, da TV Globo. Além da apresentação emocionante cantando “Você Me Vira a Cabeça”, o mageense também teve parte da sua trajetória contada em rede nacional, com direito à visita especial de Milton Cunha à sua casa e às ruas da comunidade onde vive.



A participação de Marques marcou a estreia da segunda temporada do quadro, que tem como proposta revelar talentos anônimos de todo o país. Antes de subir ao palco, o público conheceu um pouco da história de vida do artista mageense, que concilia a carreira como decorador com a paixão pela música.



Durante a reportagem exibida no programa, Milton Cunha esteve em Magé visitando a casa de Marques, no Morro das Cinzas, em Pau Grande, e acompanhando de perto a rotina e a simplicidade do cantor, que emocionou os telespectadores com sua autenticidade e talento.

De Magé para o Brasil: artista emociona e tem história exibida na TV Globo Reprodução



No palco, Marques interpretou a música “Você Me Vira a Cabeça”, arrancando aplausos da plateia e repercutindo nas redes sociais entre moradores de Magé e internautas de todo o país.



“Foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Poder representar Magé em um programa tão importante e mostrar um pouco da minha história para o Brasil inteiro é algo que vou guardar para sempre no coração. Sou muito grato por todo carinho que tenho recebido”, destacou Marques Freitas.



A participação do mageense movimentou as redes sociais e foi celebrada por moradores da cidade, que demonstraram orgulho ao ver um talento local ganhando visibilidade em rede nacional.



Além da música e da carreira como decorador, Marques também é conhecido em Magé por idealizar a tradicional Feijuca do Marques, evento gratuito que reúne samba, pagode e experiências inspiradas no clima dos camarotes da Sapucaí. A festa conta com diversas atrações musicais, cenários instagramáveis, ativações de marcas parceiras, buffet e distribuição de abadás e kits personalizados, se consolidando como um dos eventos mais comentados da cidade. O pré-evento da próxima edição acontece no dia 31 de maio e a Feijuca oficial será realizada em 13 de junho. No palco, Marques interpretou a música “Você Me Vira a Cabeça”, arrancando aplausos da plateia e repercutindo nas redes sociais entre moradores de Magé e internautas de todo o país.“Foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Poder representar Magé em um programa tão importante e mostrar um pouco da minha história para o Brasil inteiro é algo que vou guardar para sempre no coração. Sou muito grato por todo carinho que tenho recebido”, destacou Marques Freitas.A participação do mageense movimentou as redes sociais e foi celebrada por moradores da cidade, que demonstraram orgulho ao ver um talento local ganhando visibilidade em rede nacional.Além da música e da carreira como decorador, Marques também é conhecido em Magé por idealizar a tradicional Feijuca do Marques, evento gratuito que reúne samba, pagode e experiências inspiradas no clima dos camarotes da Sapucaí. A festa conta com diversas atrações musicais, cenários instagramáveis, ativações de marcas parceiras, buffet e distribuição de abadás e kits personalizados, se consolidando como um dos eventos mais comentados da cidade. O pré-evento da próxima edição acontece no dia 31 de maio e a Feijuca oficial será realizada em 13 de junho.