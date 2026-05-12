Maior festival de divulgação científica do mundo chega a Magé - Divulgação

Maior festival de divulgação científica do mundo chega a MagéDivulgação

Publicado 12/05/2026 21:23

Magé - Magé vai entrar, pela primeira vez, na rota do Pint of Science, maior festival de divulgação científica do mundo, realizado simultaneamente em diversos países. A edição mageense acontece no próximo dia 19 de maio de 2026, a partir das 19h, no Botequim Imperial, em Fragoso, reunindo pesquisadores, professores e a população em uma noite de debates sobre ciência, história, patrimônio, meio ambiente e memória social.

Criado no Reino Unido, o Pint of Science tem como proposta aproximar a ciência da sociedade de forma acessível e descontraída, levando pesquisadores para espaços públicos e promovendo conversas fora do ambiente acadêmico tradicional. Em Magé, a programação contará com palestras e rodas de conversa sobre temas ligados à Baía de Guanabara, expedições científicas históricas, patrimônio cultural e o protagonismo feminino na história.

A organização local do evento é conduzida por Carlito Oliveira Junior, que destaca a importância da cidade integrar um circuito internacional de divulgação científica.

“Receber o Pint of Science em Magé é extremamente simbólico. Estamos falando do maior festival de divulgação científica do mundo chegando à nossa cidade e mostrando que ciência, cultura e conhecimento também pertencem aos territórios fora dos grandes centros. É uma oportunidade de aproximar pesquisadores da população e valorizar a história, a memória e a riqueza cultural da nossa região”, afirma o organizador.

A programação terá a participação da professora mestre Carla Lubanco, com a palestra “É o saber comunitário que sustenta a vida na Baía de Guanabara”; da professora Luiza Regina Pacheco, com “Resgatando e repensando a Baía de Guanabara”; da professora doutora Beatriz Leal, abordando “Mulheres viajantes do século XIX: Onde a história oficial silenciou, os diários fizeram ecoar suas vozes”; e do professor doutor André Luiz da Silva, com o tema “Magé na Rota da Expedição Langsdorff: História, Natureza e Registro”.

Além de democratizar o acesso ao conhecimento científico, o evento também fortalece o intercâmbio entre universidade, pesquisadores e sociedade, estimulando reflexões sobre identidade, território, meio ambiente e preservação da memória local.

O Pint of Science Magé é realizado pelo História de Magé, com patrocínio da Sindicerv e Abracerva, além do apoio do Botequim Imperial, NEPHES/UFF e The Harriet Tubman Institute, York University, no Canadá.