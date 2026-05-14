deputado estadual Vinicius Cozzolino - THIAGO LONTRA/DIVULGAÇÃO

deputado estadual Vinicius CozzolinoTHIAGO LONTRA/DIVULGAÇÃO

Publicado 14/05/2026 22:23

Magé - Imagine cruzar o estado do Rio de Janeiro por trilhas, montanhas, rotas ciclísticas e percursos aquáticos, conectando praias, serras, parques nacionais, cachoeiras e cartões-postais fluminenses. Essa é a proposta da supertrilha “Volta ao Rio”, que pode se tornar oficialmente um dos maiores circuitos de turismo de natureza do país.

Foi protocolado na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) o Projeto de Lei nº 7615/2026, de autoria do deputado estadual Vinicius Cozzolino, que reconhece a supertrilha “Volta ao Rio” como de relevante interesse turístico, esportivo, ambiental e cultural do estado, além de instituir oficialmente o Circuito Turístico Estadual “Volta ao Rio”.

A proposta reúne aproximadamente 3.500 quilômetros de trilhas, travessias, percursos ciclísticos e rotas aquáticas, integrando regiões turísticas, unidades de conservação, parques e áreas ambientais de diversas cidades fluminenses.

O projeto também prevê incentivo ao turismo sustentável, ecoturismo, cicloturismo, montanhismo, remo, esportes de aventura e ações de preservação ambiental, além do fortalecimento da economia regional e da geração de oportunidades para comunidades locais, guias turísticos, pousadas, restaurantes e pequenos empreendedores.

“A Volta ao Rio é muito mais do que uma trilha. É um projeto capaz de conectar turismo, esporte, meio ambiente, cultura e desenvolvimento regional. O Rio de Janeiro tem um patrimônio natural único no mundo e precisamos transformar isso também em oportunidade, geração de renda e valorização das nossas regiões”, destacou o deputado Vinicius Cozzolino.

O circuito integra trilhas já conhecidas nacionalmente, como a Transcarioca, além de percursos em regiões como Serra dos Órgãos, Serra da Bocaina, Costa Verde, Região dos Lagos, Vale do Café e Região Serrana.



“O turismo de natureza cresce no mundo inteiro e o Rio tem potencial para ser referência internacional nesse segmento. A proposta busca fortalecer o turismo sustentável e incentivar a preservação ambiental através da valorização dos nossos territórios”, completou o parlamentar.

O texto prevê que o Poder Executivo possa apoiar ações de divulgação, sinalização, estruturação dos percursos, campanhas educativas, capacitação de profissionais e realização de eventos esportivos, culturais e ambientais ligados ao circuito.