Quilombo de Magé recebe ação de imunização contra a gripe - Divulgação

Quilombo de Magé recebe ação de imunização contra a gripeDivulgação

Publicado 25/05/2026 22:19

Magé - No dia Internacional da África, 25, o Centro de Imunização de Magé atuou no Quilombo de Bongaba em sua sede no Ilê À Ògún Àlákòró para cuidar da imunização de crianças, jovens e adultos contra a Influenza.

"Toda a nossa comunidade ficou agradecida pelo acolhimento e cuidado justo no dia de reverenciar a Terra Mãe. Foi uma ação de fortalecimento da saúde de nossas crianças, dos nossos jovens e adultos. Agradecemos ao senhor Henrique e sua Equipe, Felipe e técnicos de Enfermagem, Flávio e Thays e as agentes de saúde. Foi uma manhã de acolhimento", disse Pai Paulo de Ogum, líder do espaço.

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