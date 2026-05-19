Enel Rio leva atendimento móvel para moradores de MagéBERNARDO PIMENTEL/DIVULGAÇÃO
Enel Rio leva atendimento móvel para moradores de Magé
Concessionária também irá promover a troca de lâmpadas por modelos LED
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