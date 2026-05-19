Enel Rio leva atendimento móvel para moradores de Magé - BERNARDO PIMENTEL/DIVULGAÇÃO

Enel Rio leva atendimento móvel para moradores de MagéBERNARDO PIMENTEL/DIVULGAÇÃO

Publicado 19/05/2026 21:43

Magé - Nesta semana, a Enel Rio promove ações de sustentabilidade em Magé. Até sábado (23), a distribuidora vai realizar atendimentos comerciais, palestras e atividades com dicas de consumo consciente de energia elétrica, além da troca de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por modelos LED (confira datas, locais e horários abaixo).

Troca de lâmpadas

Até a sexta-feira (22), os clientes de Magé poderão realizar a troca de até cinco lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por outras de tecnologia LED, que são até 80% mais econômicas e com durabilidade 10 vezes superior. Para participar, basta levar um documento com foto, a última conta de energia paga e as lâmpadas usadas para troca. Serão disponibilizadas até cinco lâmpadas de LED por unidade consumidora.

Serviço:

Estande Enel Compartilha Consumo Consciente

Magé

Data: terça-feira (19)

Endereço: Rua P, Lote 13, quadra 29, nº 790

Bairro: Fragoso

Horário: 9h às 12h

Data: terça-feira (19)

Endereço: Rua Cinco, nº 171

Bairro: Jardim Novo Horizonte

Horário: 13h às 16h

Data: quinta-feira (21)

Endereço: Shopping Mauá

Bairro: Mauá

Horário: 9h às 12h

Data: sexta-feira (22)

Endereço: Estrada da Piedade, nº 2.782

Bairro: Piedade

Horário: 9h às 16h