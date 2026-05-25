Magé prepara grande programação para celebrar 461 anos Divulgação
A programação principal acontece na Arena Magé, entre os dias 6, 7 e 8 de junho, com grandes nomes da música nacional. A festa terá shows de Ludmilla, Ana Castela e Menos é Mais, além de apresentações de artistas locais e DJs no encerramento de cada noite.
Para a prefeita Jamille Cozzolino, o aniversário da cidade é um momento de celebração, mas também de reconhecimento da força de Magé.
Uma das novidades deste ano é que a programação na Arena Magé começa mais cedo, a partir do meio-dia, com a Arena Cultural e apresentações no Palco Manguezal. À noite, o Palco Mirindiba também ganha destaque com mais de duas horas de shows reunindo artistas locais nos projetos Na Vibe, Boteco Sertanejo e Roda de Samba, fortalecendo a cena cultural da cidade dentro da maior festa do município.
O secretário municipal de Cultura, Turismo e Eventos, Bruno Lourenço, ressaltou que a programação foi pensada para ampliar a experiência do público e valorizar os talentos de Magé.
Além da importância cultural, o aniversário de Magé também tem impacto direto na economia local. No ano passado, durante o período da festa, o município arrecadou mais de R$ 21 milhões, de acordo com dados da plataforma Arrecada Magé, desenvolvida pela Secretaria Municipal de Fazenda. O evento movimenta setores como comércio, turismo, gastronomia, transporte e serviços, gerando oportunidades e fortalecendo a economia da cidade.
A estrutura da Arena Magé também contará com parque de diversões, tirolesa e praça de alimentação, garantindo opções de lazer para toda a família. No domingo, a programação terá ainda uma atenção especial ao público infantil, com atrações durante a tarde.
Outro destaque será o Espaço Sensorial, uma das grandes novidades desta edição, voltado ao acolhimento de pessoas neurodivergentes e famílias atípicas. O espaço funcionará no sábado e domingo, das 12h às 00h, e na segunda-feira, das 15h às 00h, com ambiente adaptado, recursos de autorregulação e apoio especializado. O projeto prevê um espaço com luzes aconchegantes, brinquedos, música calma e suporte para momentos de crise sensorial.
A acessibilidade também estará presente em outros pontos da festa, com espaço reservado para pessoas em cadeira de rodas ou com mobilidade reduzida e intérprete de Libras no palco, ampliando a participação do público nas comemorações.
Para garantir mais tranquilidade aos moradores e visitantes, o evento contará com esquema especial de segurança e operação especial de trânsito, com atuação integrada das equipes municipais de Segurança e Ordem Pública, e Transportes, durante os dias de programação.
As comemorações também incluem o tradicional Magé BBQ Festival, nos dias 6 e 7 de junho, a partir das 11h, reunindo churrasco, cervejas artesanais, shows musicais, gastronomia e lazer.
No dia 9 de junho, data oficial do aniversário da cidade, a programação segue com o tradicional Desfile Cívico das escolas municipais, a partir das 8h, na Avenida Coronel João Valério. O momento reunirá estudantes, profissionais da educação e famílias em uma celebração marcada pelo orgulho de ser mageense.
Confira a programação completa:
Sábado — 6 de junho
Arena Cultural (Palco Manguezal)
14h — Banda Modo On
16h — Pagodin do Vitin
19h — Davi Araújo e Lulu Cardoso
Palco Mirindiba
21h — Na Vibe, com Banda Orion, Fabico Neves, Kim Costa, Marques Freitas e Bia Borges
00h30 — Ludmilla
2h15 — DJ Cabelin no Beat
Domingo — 7 de junho
Arena Cultural (Palco Manguezal)
14h — Juliano Arrigoni e Banda REC
15h30 — Programação infantil: Banda do Pedro + equipe de recreação
19h — Trio em Fá
Palco Mirindiba
21h — Boteco Sertanejo, com Romulo, Beth Favaro, Hugo Rocha e Raylane Mendes
00h30 — Ana Castela
2h15 — DJ Leth
Segunda-feira — 8 de junho
Arena Cultural (Palco Manguezal)
15h30 — Apresentação de academias de dança
17h — Ritmo e Rima: Batalha de Rima + Caio BG
19h — Nei Silva e Amigos
Palco Mirindiba
21h — Roda de Samba, com Lipe, Semente do Samba, Michell Oliveira, Gui Netto e Rhayssa Mozzer
00h30 — Menos é Mais
2h15 — DJ Lipe
Outras atrações
Magé BBQ Festival
6 e 7 de junho, a partir das 11h, na Arena Magé
Churrasco, cervejas artesanais, shows musicais, gastronomia e lazer
Desfile Cívico
9 de junho, a partir das 8h, na Avenida Coronel João Valério
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