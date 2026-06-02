Samba na Praça celebra aniversário de Magé - Divulgação

Samba na Praça celebra aniversário de MagéDivulgação

Publicado 02/06/2026 20:00

Magé - A cultura, a literatura, o cinema e o samba tomarão conta da Praça São Pedro, no Canal, em Magé, no próximo dia 09 de junho, dentro da programação comemorativa pelos 461 anos do município.

A partir das 14h, o público poderá participar gratuitamente de uma programação especial que reúne o Espaço Literário Itinerante do Ponto de Cultura Samba na Praça e a 15ª Mostra de Cinema e Direitos Humanos, iniciativa do Ministério da Cultura e do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.

A programação contará com distribuição e exposição de livros, capoeira, palestras, contação de histórias com o personagem Tio Costelinha, roda de samba, pintura facial e a participação do Robozão de Led, que promete encantar o público infantil durante o encontro cultural.

Como atração especial, o evento receberá uma sessão da 15ª Mostra de Cinema e Direitos Humanos, que este ano tem como tema “Direitos Humanos e Emergência Climática: Rumo a um Futuro Sustentável”.

O público infantil poderá assistir gratuitamente aos filmes “Amazônia sem Garimpo”, “Ga Vi: A Voz do Barro”, “Osányin: O Segredo das Folhas” e “No Início do Mundo”, obras que valorizam a diversidade cultural, os povos tradicionais e a preservação ambiental.

A ação reforça a proposta do projeto de levar literatura, audiovisual, música e entretenimento para diferentes territórios da cidade, aproximando crianças e famílias do universo cultural de forma lúdica, educativa e acessível.

O evento conta com a parceria das editoras Alecrim e AfroDiálogos, além das produtoras Oke Arô, Estética Sonora, Samambaia e História de Magé.

A produção executiva e a curadoria do projeto são assinadas por Eric Fanuel, produtor cultural e fundador do Ponto de Cultura Samba na Praça.

Segundo ele, o Espaço Literário Itinerante surge como uma ferramenta de descentralização cultural e incentivo à leitura na Baixada Fluminense.

“Nosso objetivo é fazer a literatura chegar onde muitas vezes ela não chega. A praça se transforma em espaço de encontro, imaginação, cinema, música e pertencimento cultural para as crianças e suas famílias”, destaca Eric Fanuel.

O evento é gratuito e aberto ao público.