Samba na Praça celebra aniversário de MagéDivulgação
Samba na Praça celebra aniversário de Magé
Confira a programação
Magé - A cultura, a literatura, o cinema e o samba tomarão conta da Praça São Pedro, no Canal, em Magé, no próximo dia 09 de junho, dentro da programação comemorativa pelos 461 anos do município.
A partir das 14h, o público poderá participar gratuitamente de uma programação especial que reúne o Espaço Literário Itinerante do Ponto de Cultura Samba na Praça e a 15ª Mostra de Cinema e Direitos Humanos, iniciativa do Ministério da Cultura e do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.
A programação contará com distribuição e exposição de livros, capoeira, palestras, contação de histórias com o personagem Tio Costelinha, roda de samba, pintura facial e a participação do Robozão de Led, que promete encantar o público infantil durante o encontro cultural.
Como atração especial, o evento receberá uma sessão da 15ª Mostra de Cinema e Direitos Humanos, que este ano tem como tema “Direitos Humanos e Emergência Climática: Rumo a um Futuro Sustentável”.
O público infantil poderá assistir gratuitamente aos filmes “Amazônia sem Garimpo”, “Ga Vi: A Voz do Barro”, “Osányin: O Segredo das Folhas” e “No Início do Mundo”, obras que valorizam a diversidade cultural, os povos tradicionais e a preservação ambiental.
A ação reforça a proposta do projeto de levar literatura, audiovisual, música e entretenimento para diferentes territórios da cidade, aproximando crianças e famílias do universo cultural de forma lúdica, educativa e acessível.
O evento conta com a parceria das editoras Alecrim e AfroDiálogos, além das produtoras Oke Arô, Estética Sonora, Samambaia e História de Magé.
A produção executiva e a curadoria do projeto são assinadas por Eric Fanuel, produtor cultural e fundador do Ponto de Cultura Samba na Praça.
Segundo ele, o Espaço Literário Itinerante surge como uma ferramenta de descentralização cultural e incentivo à leitura na Baixada Fluminense.
“Nosso objetivo é fazer a literatura chegar onde muitas vezes ela não chega. A praça se transforma em espaço de encontro, imaginação, cinema, música e pertencimento cultural para as crianças e suas famílias”, destaca Eric Fanuel.
O evento é gratuito e aberto ao público.
Magé
Deputado protocola projeto que proíbe acesso de devedores de pensão a estádios
Vinicius Cozzolino se inspirou de uma iniciativa adotada pela Argentina
Magé
Enel Rio tem vagas abertas para eletricistas em Magé
Inscrições podem ser feitas no link Cadastro Vagas
Magé
Quilombo de Magé recebe ação de imunização contra a gripe
Foram imunizadas crianças, jovens e adultos
Magé
Magé prepara grande programação para celebrar 461 anos
Haverá shows, cultura, inclusão e valorização da cidade
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.