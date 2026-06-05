Aniversário de Magé terá esquema especial de segurança - Divulgação

Aniversário de Magé terá esquema especial de segurançaDivulgação

Publicado 05/06/2026 18:39

Magé - A Prefeitura de Magé preparou um amplo esquema de segurança para garantir tranquilidade ao público durante a programação dos 461 anos do município. Com o tema "Nosso Verde Inspira o Amanhã", a festa acontece entre os dias 6 e 8 de junho, na Arena Magé, e terá como atrações principais os shows de Ludmilla, Ana Castela e Menos é Mais, além de apresentações culturais, gastronomia, artesanato, atrações infantis e diversas novidades para moradores e visitantes.



Para assegurar que o público aproveite a programação com conforto e segurança, foi montada uma operação integrada envolvendo forças de segurança pública, agentes municipais e empresa privada especializada.



Ao todo, serão 654 agentes de segurança atuando durante o evento. A operação contará com equipes da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Guarda Municipal, Defesa Civil e Agentes de Trânsito, além do apoio da empresa de segurança privada Rio Forte.



A estrutura operacional também inclui 29 viaturas oficiais, 9 motocicletas, 4 reboques e 3 cavalos, ampliando a capacidade de patrulhamento, monitoramento e resposta rápida em toda a área da festa.



Um dos destaques deste ano será a utilização de reconhecimento facial, tecnologia que estará presente em pontos estratégicos da Arena Magé. O sistema é integrado ao banco de dados do Instituto de Criminalística e auxiliará no trabalho das forças de segurança, contribuindo para a identificação de pessoas com pendências judiciais e reforçando a proteção dos participantes.



O secretário municipal de Cultura, Turismo e Eventos, Bruno Lourenço, destacou que a segurança foi tratada como um dos pilares da organização do evento.

"Estamos preparando uma festa histórica para celebrar os 461 anos de Magé. Além dos grandes shows e de toda a programação cultural, pensamos em cada detalhe para receber bem a população e os visitantes. A segurança é uma prioridade e esse planejamento integrado permite que as famílias aproveitem o evento com tranquilidade e conforto."



Já o secretário municipal de Segurança e Ordem Pública, Sargento André Lopes, ressaltou a integração entre as instituições envolvidas na operação.

"Montamos uma estrutura robusta, com efetivo reforçado, tecnologia e atuação conjunta de diferentes órgãos. Nosso objetivo é garantir um ambiente seguro, organizado e preparado para receber o grande público esperado para os três dias de festa, proporcionando uma experiência tranquila para todos."



Além da operação de segurança, a Prefeitura também preparou um esquema especial de mobilidade para garantir a fluidez do trânsito e o acesso seguro do público à Arena Magé. Agentes de trânsito estarão posicionados nos principais acessos ao evento, orientando motoristas e pedestres, realizando interdições quando necessário e auxiliando na organização do fluxo de veículos durante os dias de programação.



A operação contará ainda com o programa Tarifa Zero, facilitando o deslocamento gratuito da população para a Arena Magé e contribuindo para a redução do fluxo de veículos particulares no entorno do evento.



O secretário municipal de Transportes, Junimar Borges, destacou a importância do planejamento integrado para garantir a mobilidade durante as comemorações.

"Estamos trabalhando para que as pessoas possam chegar e sair do evento com segurança e tranquilidade. Além da atuação dos agentes de trânsito nos principais acessos, o Tarifa Zero será um grande aliado para ampliar o acesso da população à festa. Nossa equipe estará mobilizada para orientar motoristas e pedestres, organizar o fluxo viário e garantir que a mobilidade acompanhe a dimensão deste grande evento."



Além dos shows nacionais, a programação contará com a Arena Cultural, espaço dedicado à valorização dos artistas locais, além de apresentações culturais, gastronomia regional, feira de artesanato, programação infantil, Espaço Sensorial, Espaço Delas, praça de alimentação e outras atrações distribuídas ao longo dos três dias de evento.



A expectativa é que cerca de 200 mil pessoas passem pela Arena Magé durante as comemorações, movimentando a economia local e celebrando a história, a cultura e o futuro do município com segurança, organização e entretenimento para toda a família.