Quilombo de Bongaba recebe ação em favor do Meio AmbienteDivulgação
Quilombo de Bongaba recebe ação em favor do Meio Ambiente
Participantes receberam ensinamentos sobre Educação Ambiental
Magé - O Quilombo de Bongaba recebeu uma Ação Comunitária em prol do cuidado com o Meio Ambiente, Justiça Social e ambiental. O encontrou reuniu crianças, jovens e adultos no chão da sede do Quilombo, num resgate ancestral. Os participantes receberam ensinamentos sobre Educação Ambiental.
"As mulheres foram protagonistas nessa ação juntamente com as crianças e jovens recebendo a consciência do fator climático e a importância da preservação da Mãe Natureza. Qualquer tempo é tempo de amar a natureza. Esse projeto nós realizamos desde o fim da década de 80, quando lançamos o Primeiro Seminário do Meio Ambiente do Terreiro Asé Ògún Alàkòró", afirmou Pai Paulo de Ogun, líder espiritual do espaço.
O Terreiro também apresentou propostas sustentáveis através de iniciativas, como transformar Lixo em Arte, o cultivo de uma horta orgânica comunitária, confecção de biojoias, entre outros.
"Nós estamos preparando o mundo hoje para a continuidade saudável daqueles que virão amanhã. O Futuro é Ancestral. Nosso lema oficial é 'Nós Somos o Planeta'. É importante cuidar hoje para que haja vida Amanhã", concluiu Pai Paulo.
Magé
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