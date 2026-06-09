Quilombo de Bongaba recebe ação em favor do Meio Ambiente - Divulgação

Quilombo de Bongaba recebe ação em favor do Meio AmbienteDivulgação

Publicado 09/06/2026 23:10

Magé - O Quilombo de Bongaba recebeu uma Ação Comunitária em prol do cuidado com o Meio Ambiente, Justiça Social e ambiental. O encontrou reuniu crianças, jovens e adultos no chão da sede do Quilombo, num resgate ancestral. Os participantes receberam ensinamentos sobre Educação Ambiental.

Quilombo de Bongaba recebe ação em favor do Meio Ambiente Divulgação

"As mulheres foram protagonistas nessa ação juntamente com as crianças e jovens recebendo a consciência do fator climático e a importância da preservação da Mãe Natureza. Qualquer tempo é tempo de amar a natureza. Esse projeto nós realizamos desde o fim da década de 80, quando lançamos o Primeiro Seminário do Meio Ambiente do Terreiro Asé Ògún Alàkòró", afirmou Pai Paulo de Ogun, líder espiritual do espaço.

O Terreiro também apresentou propostas sustentáveis através de iniciativas, como transformar Lixo em Arte, o cultivo de uma horta orgânica comunitária, confecção de biojoias, entre outros.

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"Nós estamos preparando o mundo hoje para a continuidade saudável daqueles que virão amanhã. O Futuro é Ancestral. Nosso lema oficial é 'Nós Somos o Planeta'. É importante cuidar hoje para que haja vida Amanhã", concluiu Pai Paulo.