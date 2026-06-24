Tecnologia inédita em Magé passa a vigiar qualidade da água 24 horas - Divulgação

Tecnologia inédita em Magé passa a vigiar qualidade da água 24 horasDivulgação

Publicado 24/06/2026 20:18

Magé - A qualidade da água distribuída em Magé, na Baixada Fluminense, passou a ser monitorada em tempo real com a instalação de uma tecnologia inédita na Estação de Tratamento de Água (ETA) do município. Na prática, o novo sistema permite respostas mais rápidas a qualquer alteração nos padrões de potabilidade, reforçando a segurança operacional e garantindo ainda mais confiabilidade no abastecimento para a população.

O equipamento, conhecido como skid, é o primeiro do tipo implantado pela Águas do Rio na cidade e envia informações diretamente ao Centro de Operações Integradas (COI) da concessionária, localizado no Centro do Rio de Janeiro. A ideia é realizar uma leitura automática de indicadores como cloro residual, turbidez, pH, condutividade, temperatura e cor da água, ampliando a precisão das análises e tornando a operação ainda mais segura e eficiente.

Integrado ao COI, explica a concessionária do grupo Aegea, o equipamento permite que equipes especializadas acompanhem os dados remotamente e atuem de forma imediata caso seja identificada qualquer alteração nos padrões estabelecidos.

Tecnologia inédita em Magé passa a vigiar qualidade da água 24 horas Divulgação

A estação passou a transmitir informações on-line sobre a qualidade da água durante todas as etapas do tratamento e da distribuição. O acompanhamento contínuo reforça a segurança operacional e assegura conformidade com os parâmetros de potabilidade definidos pelo Ministério da Saúde.

“A instalação do skid na ETA Magé representa um avanço importante para a nossa operação e para a população atendida. Com o monitoramento em tempo real e a integração ao COI, conseguimos ampliar o controle da qualidade da água e agir com ainda mais rapidez e eficiência”, afirma Fernanda Barreto, gerente operacional da empresa.

Desde o início da concessão, em novembro de 2021, a Águas do Rio vem ampliando o acesso à água tratada em Magé por meio de investimentos voltados à melhoria do abastecimento e à universalização dos serviços de água e esgoto.



Ações já beneficiaram 114 mil mageenses

Mais de 11 mil pessoas passaram a receber água tratada pela primeira vez após a implantação e substituição de mais de 28 quilômetros de redes de distribuição. Ao todo, as iniciativas realizadas pela companhia no município já beneficiaram cerca de 114 mil moradores.

Entre os principais avanços está a entrega desta Estação de Tratamento de Água, a primeira de Magé. A unidade onde fica o skid possui capacidade de produção de 330 litros por segundo e conta com um reservatório de 5 milhões de litros, atendendo cerca de 65 mil pessoas já na primeira fase da operação.

A implantação da estrutura também contribuiu para melhorias no abastecimento em bairros como Bela Floresta, BNH (Roncador), Canal, Centro, Figueira, Flecheira, Lagoa, Liberdade, Magé Mirim, Novo Mundo, Roncador, Tênis Clube, Vila Nova e partes da Barbuda, reforçando a segurança hídrica, a regularidade do fornecimento e a qualidade de vida da população.