Prefeitura de Magé lança edital de premiação para quadrilhas juninas - Divulgação

Prefeitura de Magé lança edital de premiação para quadrilhas juninasDivulgação

Publicado 23/06/2026 21:39

Magé - A Prefeitura de Magé, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (SECULTE), divulga o Edital de Chamamento Público nº 006/2026 – “Orgulho de Ser Quadrilheiro 2026”, que tem como objetivo reconhecer, valorizar e fortalecer a tradição das quadrilhas juninas no município. Ao todo, serão premiadas 10 quadrilhas juninas com o valor de R$ 20 mil cada, totalizando um investimento de R$ 200 mil com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB).

O edital contempla pessoas jurídicas com finalidade cultural, além de coletivos ou grupos sem CNPJ representados por pessoa física ou Microempreendedor Individual (MEI), que comprovem atuação no município de Magé há pelo menos dois anos. A iniciativa busca valorizar os grupos que mantêm viva uma das manifestações mais tradicionais da cultura popular brasileira.

“As quadrilhas juninas são uma expressão vibrante da nossa identidade cultural. Com este edital, queremos incentivar ainda mais essa arte, garantindo recursos para que os grupos possam planejar, se apresentar e crescer”, destacou Bruno Lourenço, secretário de Cultura, Turismo e Eventos.

As inscrições acontecem entre 13h do dia 29 de junho e 17h do dia 6 de julho de 2026, por meio de formulário online. Das 10 vagas disponíveis, cinco serão destinadas à ampla concorrência e cinco reservadas ao sistema de cotas, sendo três para pessoas negras, uma para pessoas indígenas e uma para pessoas com deficiência, conforme os critérios estabelecidos no edital.

Os interessados devem ficar atentos às exigências documentais e aos prazos previstos. A seleção será realizada por comissão específica, com análise dos portfólios das quadrilhas juninas, seguida das etapas de habilitação e assinatura do recibo de premiação cultural.