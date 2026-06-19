Enel Rio promove troca de lâmpadas em Magé - Divulgação

Enel Rio promove troca de lâmpadas em MagéDivulgação

Publicado 19/06/2026 17:49

Magé - Na próxima semana, a Enel Distribuição Rio levará seu estande de consumo consciente para Magé (22/6). Além de palestras sobre economia e eficiência energética, a distribuidora realizará troca de lâmpadas incandescentes por modelos LED, que são mais econômicas e duradouras.

O projeto oferece atividades e palestras sobre o consumo eficiente de energia elétrica nas residências, com orientações sobre o uso de aparelhos eletrônicos, segurança e como evitar o desperdício.

Troca de lâmpadas

Os clientes também poderão realizar a troca de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por outras de tecnologia LED, que são até 80% mais econômicas e com durabilidade 10 vezes superior. Para participar, basta levar um documento com foto, a última conta de energia paga e as lâmpadas usadas para troca. Serão disponibilizadas até cinco lâmpadas de LED por unidade consumidora.

SERVIÇO

Consumo Consciente e Troca de Lâmpadas

Magé

Segunda-feira (22), das 9h às 16h

Ginásio Poliesportivo - Rua C, nº 597 – Fragoso