Enel Rio promove troca de lâmpadas em MagéDivulgação
Enel Rio promove troca de lâmpadas em Magé
Programação inclui também palestras sobre consumo consciente
Enel Rio promove troca de lâmpadas em Magé
Programação inclui também palestras sobre consumo consciente
Equitable Earth realiza jornada de aprendizagem no Recôncavo da Guanabara
Programação incluiu visita no Quilombo de Bongaba, em Magé
Quilombo de Bongaba recebe ação em favor do Meio Ambiente
Participantes receberam ensinamentos sobre Educação Ambiental
Águas do Rio marca presença nas comemorações pelos 461 anos de Magé
Concessionária levará atividades educativas, orientações sobre o uso responsável da água, atendimento comercial e atrações para crianças durante a festa
Aniversário de Magé terá esquema especial de segurança
Serão mais de 650 agentes e reconhecimento facial
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