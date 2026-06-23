Magé garante reforço no policiamento após reunião com comando da PM - Divulgação

Magé garante reforço no policiamento após reunião com comando da PMDivulgação

Publicado 23/06/2026 21:43

Magé - A segurança pública de Magé ganhou novos reforços após uma reunião realizada na última segunda-feira (22) entre o deputado estadual Vinicius Cozzolino, a prefeita Jamille Cozzolino e o comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, coronel Sylvio Guerra, no Quartel-General da corporação.



Durante o encontro, foram apresentadas as demandas do município diante dos recentes episódios de violência registrados na cidade. Entre as medidas definidas está o deslocamento da 1ª Companhia do 34º BPM para o distrito de Suruí, área que vem recebendo atenção especial das forças de segurança.



Outra conquista anunciada foi a readequação do apoio operacional prestado pelo 34º BPM ao Batalhão de Duque de Caxias, permitindo que mais policiais permaneçam atuando exclusivamente em Magé. A medida amplia a capacidade de resposta da corporação e reforça o policiamento ostensivo no município.



Também foi autorizado o reforço do Regime Adicional de Serviço (RAS) e a transferência de uma equipe PATAMO de Duque de Caxias para Magé. Além disso, quatro equipes PATAMO passarão a atuar em Suruí já a partir desta noite, intensificando o combate à criminalidade e aumentando a presença policial nas ruas.



Segundo Vinicius Cozzolino, as medidas representam uma resposta imediata às reivindicações da população.

“A segurança pública é prioridade. A população mageense não pode conviver com a insegurança. Seguiremos cobrando mais efetivo, investimentos e ações permanentes para garantir mais tranquilidade e proteção para os moradores de Magé”, afirmou.



A luta pelo reforço do efetivo do 34º BPM não é recente. Desde 2024, o deputado Vinicius Cozzolino vem realizando reuniões e encaminhando solicitações ao Governo do Estado para ampliar o número de policiais na unidade, que atualmente enfrenta um déficit de efetivo estimado em cerca de 50%. Como resultado dessas articulações, o parlamentar já conseguiu a destinação de 30 policiais para o batalhão e segue defendendo novas medidas para recompor o quadro da corporação, responsável pelo atendimento dos municípios de Magé e Guapimirim.