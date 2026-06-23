Magé garante reforço no policiamento após reunião com comando da PMDivulgação
Durante o encontro, foram apresentadas as demandas do município diante dos recentes episódios de violência registrados na cidade. Entre as medidas definidas está o deslocamento da 1ª Companhia do 34º BPM para o distrito de Suruí, área que vem recebendo atenção especial das forças de segurança.
Outra conquista anunciada foi a readequação do apoio operacional prestado pelo 34º BPM ao Batalhão de Duque de Caxias, permitindo que mais policiais permaneçam atuando exclusivamente em Magé. A medida amplia a capacidade de resposta da corporação e reforça o policiamento ostensivo no município.
Também foi autorizado o reforço do Regime Adicional de Serviço (RAS) e a transferência de uma equipe PATAMO de Duque de Caxias para Magé. Além disso, quatro equipes PATAMO passarão a atuar em Suruí já a partir desta noite, intensificando o combate à criminalidade e aumentando a presença policial nas ruas.
Segundo Vinicius Cozzolino, as medidas representam uma resposta imediata às reivindicações da população.
A luta pelo reforço do efetivo do 34º BPM não é recente. Desde 2024, o deputado Vinicius Cozzolino vem realizando reuniões e encaminhando solicitações ao Governo do Estado para ampliar o número de policiais na unidade, que atualmente enfrenta um déficit de efetivo estimado em cerca de 50%. Como resultado dessas articulações, o parlamentar já conseguiu a destinação de 30 policiais para o batalhão e segue defendendo novas medidas para recompor o quadro da corporação, responsável pelo atendimento dos municípios de Magé e Guapimirim.
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