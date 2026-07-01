Enel Rio tem vagas abertas para eletricista em Magé - Divulgação

Enel Rio tem vagas abertas para eletricista em MagéDivulgação

Publicado 01/07/2026 21:16 | Atualizado 01/07/2026 21:17

Magé - A Enel Rio está com vagas abertas para eletricistas em toda a sua área de concessão no estado, incluindo Magé. As oportunidades são para eletricistas de Linha Morta, Viva e de Perdas juniores, plenos, especialistas e seniores e para Operadores de Munck plenos. As inscrições podem ser feitas no link Cadastro Vagas.

Para participar do processo seletivo, os candidatos devem preencher alguns requisitos: ensino médio completo, curso de eletricista de distribuição de energia elétrica (240h), curso básico NR-10 (40h) e curso complementar (SEP) da NR-10 (40h). Também é desejável que os interessados tenham curso de trabalho em altura NR-35 (16h), habilitação para condução de veículos categoria C, D ou B e, para as vagas de Linha Viva, é obrigatório o curso de manutenção Linha Viva MT 13,8 KV (100h).

Após as inscrições, os candidatos deverão ficar atentos já que o contato deverá ser feito por e-mail ou WhatsApp.

Serviço:

Vagas para eletricistas e operadores de Munck na Enel Rio

Total de vagas: 281

Prazo para inscrição: até que as vagas sejam preenchidas