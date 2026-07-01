Enel Rio tem vagas abertas para eletricista em MagéDivulgação
Enel Rio tem vagas abertas para eletricista em Magé
Confira como se candidatar
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Jovens da comunidade são capacitados para realizar a coleta porta a porta e atuar na proteção dos manguezais da Baía de Guanabara
Tecnologia inédita em Magé passa a vigiar qualidade da água 24 horas
Novo sistema instalado pela Águas do Rio em estação de tratamento permite respostas imediatas a qualquer alteração e reforça a segurança do abastecimento
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Participaram do encontro o deputado estadual Vinicius Cozzolino e a prefeita Jamille Cozzolino
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Programação inclui também palestras sobre consumo consciente
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