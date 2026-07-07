Magé inicia julho com quatro inaugurações em quatro dias - Divulgação

Magé inicia julho com quatro inaugurações em quatro diasDivulgação

Publicado 07/07/2026 18:02 | Atualizado 07/07/2026 18:04

Magé - Magé começou o mês de julho com uma semana marcada por entregas à população. Entre os dias 30 de junho e 3 de julho, a Prefeitura inaugurou quatro equipamentos em diferentes regiões do município: o Espaço de Lazer de Jardim Esmeralda, a Praça Neura Maria, em Santa Dalila, a nova Central de Imunização e o Parque Linear de Flexeiras.



A sequência de inaugurações reuniu investimentos em lazer, esporte, convivência e saúde, com entregas voltadas tanto para o uso diário das famílias nos bairros quanto para a ampliação de um serviço essencial da rede municipal. Em quatro dias, a cidade ganhou novos campos, quadras, brinquedos, academia ao ar livre, pista de skate, espaço inclusivo para crianças atípicas e uma Central de Imunização com estrutura ampliada.



“A gente sabe o quanto esses espaços fazem diferença na rotina das famílias. É a criança que passa a ter onde brincar, o jovem que ganha um lugar para praticar esporte, o morador que tem uma área mais estruturada perto de casa e a população que encontra mais facilidade para cuidar da saúde. Essa é a nossa prioridade: entregar melhorias que sejam sentidas no dia a dia das pessoas”, afirmou a prefeita Jamille Cozzolino.



A primeira entrega aconteceu na terça-feira, 30 de junho, com a inauguração do Espaço de Lazer de Jardim Esmeralda. O local foi entregue com campo de grama sintética e brinquedos, criando uma nova área de convivência para os moradores. A proposta é oferecer um espaço mais adequado para o lazer das crianças e para a prática esportiva da comunidade, fortalecendo também a ocupação positiva dos espaços públicos.



No dia seguinte, 1º de julho, a Prefeitura inaugurou a Praça Neura Maria, em Santa Dalila. A nova praça foi entregue com campo de grama sintética, quadra de areia, brinquedos, academia ao ar livre e espaço de lazer para crianças atípicas. A estrutura amplia as opções de lazer no bairro e reforça a importância de pensar os espaços públicos para diferentes idades e necessidades.



Na quinta-feira, 2 de julho, a entrega foi na área da saúde, com a inauguração do novo espaço da Central de Imunização. O equipamento funciona todos os dias, das 7h às 19h, inclusive aos finais de semana e feriados, oferecendo mais de 30 vacinas à população. Com a estrutura ampliada, o serviço passa a garantir mais comodidade para quem não consegue buscar atendimento durante a semana ou em horário comercial.



A semana de inaugurações foi encerrada na sexta-feira, 3 de julho, com a entrega do Parque Linear de Flexeiras. O espaço conta com pista de skate, quadra de grama sintética, quadra de areia e brinquedos, reunindo opções para crianças, jovens e famílias. Além de ampliar as áreas de lazer do bairro, o parque cria um novo ponto de encontro para a comunidade e incentiva a prática esportiva.



Para a prefeita Jamille Cozzolino, as entregas mostram que o trabalho da Prefeitura segue avançando em várias frentes ao mesmo tempo.

“Foram quatro inaugurações em quatro dias, mas cada uma tem um significado próprio para a população. Bairros, famílias e serviços que passam a contar com mais estrutura. E é assim que a gente quer seguir, entregando resultado para Magé”, completou a prefeita.

