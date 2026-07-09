Treze bairros de Magé ganham reforço no abastecimento de água - Divulgação

Treze bairros de Magé ganham reforço no abastecimento de águaDivulgação

Publicado 09/07/2026 18:22

Magé - Treze bairros de Magé passaram a contar com um abastecimento de água mais seguro e eficiente após uma obra realizada na Rua Altair Goulart da Silveira, no Centro da cidade. A intervenção beneficia cerca de 18 mil moradores ao reforçar a infraestrutura de distribuição e aumentar a capacidade operacional da rede.



Executada pela Águas do Rio, a obra beneficia diretamente, além do Centro, os bairros Vila Esperança, BNH, Canal, Vila da Liberdade, Comendador Reis, Flexeiras, Tênis Clube, Vila Vitória, Vila Nova, Lagoa, Mundo Novo e Roncador. A iniciativa faz parte do plano de investimentos da concessionária para modernizar o abastecimento e fortalecer a segurança hídrica em Magé.



"Trabalho há 25 anos no Centro de Nefrologia Mageense, onde sou responsável pela manutenção dos equipamentos e pela logística da unidade. Antes, precisávamos recorrer ao caminhão-pipa para garantir o funcionamento da hemodiálise. Hoje essa realidade mudou. A água é essencial para o tratamento dos pacientes e, com o abastecimento mais regular, conseguimos manter todas as máquinas em operação com mais tranquilidade. Temos duas cisternas de 30 mil litros, que permanecem abastecidas para garantir o funcionamento da unidade", afirma Cleiton de Lima, de 62 anos, morador de Magé e responsável pela manutenção de equipamentos e logística do Centro de Nefrologia Mageense.

Treze bairros de Magé ganham reforço no abastecimento de água Divulgação



Para Fernanda Barreto, gerente de operações da concessionária, a entrega representa mais um avanço na modernização da infraestrutura de abastecimento do município.



"Cada investimento fortalece o sistema de abastecimento e amplia nossa capacidade de atender a população com mais eficiência e confiabilidade. Seguimos trabalhando para levar água tratada com qualidade e construir uma infraestrutura preparada para acompanhar o desenvolvimento de Magé", destaca.



Quase cinco anos ampliando o acesso à água



Desde o início da concessão, em novembro de 2021, a Águas do Rio, empresa do grupo Aegea, vem promovendo uma série de melhorias em Magé. Nesse período, mais de 11 mil pessoas passaram a receber água tratada de forma regular pela primeira vez, enquanto cerca de 114 mil moradores foram beneficiados pelas intervenções realizadas no sistema de abastecimento. Ao todo, já foram implantados ou substituídos mais de 30 quilômetros de redes de distribuição, reforçando a segurança operacional e proporcionando mais qualidade de vida à população.



Um dos principais marcos desse trabalho foi a entrada em operação da Estação de Tratamento de Água (ETA) Magé, a primeira do município. A unidade produz 330 litros de água por segundo e beneficia, inicialmente, cerca de 65 mil pessoas.



A concessionária também investiu em tecnologia para tornar a operação mais eficiente. Todo o sistema de bombeamento é monitorado 24 horas por dia pelo Centro de Operações Integradas (COI), localizado no Centro do Rio de Janeiro. A ETA Magé também conta com um skid, equipamento responsável pelo monitoramento contínuo da qualidade da água tratada, garantindo ainda mais segurança no abastecimento. Para Fernanda Barreto, gerente de operações da concessionária, a entrega representa mais um avanço na modernização da infraestrutura de abastecimento do município."Cada investimento fortalece o sistema de abastecimento e amplia nossa capacidade de atender a população com mais eficiência e confiabilidade. Seguimos trabalhando para levar água tratada com qualidade e construir uma infraestrutura preparada para acompanhar o desenvolvimento de Magé", destaca.Desde o início da concessão, em novembro de 2021, a Águas do Rio, empresa do grupo Aegea, vem promovendo uma série de melhorias em Magé. Nesse período, mais de 11 mil pessoas passaram a receber água tratada de forma regular pela primeira vez, enquanto cerca de 114 mil moradores foram beneficiados pelas intervenções realizadas no sistema de abastecimento. Ao todo, já foram implantados ou substituídos mais de 30 quilômetros de redes de distribuição, reforçando a segurança operacional e proporcionando mais qualidade de vida à população.Um dos principais marcos desse trabalho foi a entrada em operação da Estação de Tratamento de Água (ETA) Magé, a primeira do município. A unidade produz 330 litros de água por segundo e beneficia, inicialmente, cerca de 65 mil pessoas.A concessionária também investiu em tecnologia para tornar a operação mais eficiente. Todo o sistema de bombeamento é monitorado 24 horas por dia pelo Centro de Operações Integradas (COI), localizado no Centro do Rio de Janeiro. A ETA Magé também conta com um skid, equipamento responsável pelo monitoramento contínuo da qualidade da água tratada, garantindo ainda mais segurança no abastecimento.