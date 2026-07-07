Projeto Águas da Guanabara promove ação de saúde para pescadores em Magé - Divulgação

Projeto Águas da Guanabara promove ação de saúde para pescadores em MagéDivulgação

Publicado 07/07/2026 18:11 | Atualizado 07/07/2026 18:12

Magé - Mais de 200 pescadores, familiares e moradores participaram, nesta segunda-feira, da Ação de Saúde promovida pelo Projeto Águas da Guanabara, em Magé. A iniciativa reuniu uma ampla estrutura de atendimento gratuito voltada à promoção da saúde, prevenção de doenças e fortalecimento da qualidade de vida da população pesqueira da região.



A ação teve como objetivo aproximar os serviços públicos das comunidades tradicionais da pesca, que muitas vezes enfrentam dificuldades de acesso regular à saúde. Durante todo o dia, foram oferecidos atendimentos médicos, exames preventivos, vacinação, orientações e serviços especializados.

O evento contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Magé, Valdeck, do presidente da Federação dos Pescadores do Estado do Rio de Janeiro (FEPERJ), Luiz Cláudio, além da equipe do Sebrae, que realizou inscrições para cursos de capacitação profissional, ampliando as oportunidades de qualificação dos participantes.A Secretaria Municipal de Saúde de Magé mobilizou uma equipe multidisciplinar para oferecer diversos serviços à população, entre eles:* Aferição de pressão arterial;* Testes rápidos;* Vacinação;* Saúde preventiva do homem;* Saúde preventiva da mulher;* Consultas com cardiologista;* Encaminhamentos para dermatologista e outras especialidades;* Atendimento no Odonto Móvel, com realização de limpezas e obturações.Além dos atendimentos, as equipes realizaram orientações sobre prevenção de doenças e cuidados básicos com a saúde, reforçando a importância do acompanhamento médico contínuo.O Projeto Águas da Guanabara tem como missão promover ações de, inclusão social, fortalecimento da atividade pesqueira e melhoria da qualidade de vida das comunidades tradicionais, ampliando o acesso a políticas públicas essenciais.

Projeto Águas da Guanabara promove ação de saúde para pescadores em Magé Divulgação

Além das ações sociais, o Projeto Águas da Guanabara vem se consolidando como uma referência nacional na recuperação de ambientes aquáticos. Desenvolvida em Magé e São Gonçalo, a iniciativa alia preservação ambiental, protagonismo dos pescadores artesanais e valorização do conhecimento tradicional, reunindo características que permitem comparações com a The Ocean Cleanup, organização internacional reconhecida pelo desenvolvimento de tecnologias voltadas à limpeza de rios e oceanos.Embora atuem em escalas e com metodologias diferentes, as duas iniciativas compartilham o mesmo objetivo: retirar resíduos dos ambientes aquáticos e contribuir para a preservação da biodiversidade.Enquanto a organização internacional utiliza sistemas automatizados para interceptar resíduos antes que cheguem ao oceano, o Projeto Águas da Guanabara aposta no protagonismo dos pescadores artesanais, que utilizam suas próprias embarcações e o conhecimento adquirido ao longo de décadas para atuar diretamente em rios, manguezais, praias, ilhas e nas águas daEntre os materiais retirados estão garrafas plásticas, sacolas, embalagens, isopor, pneus, madeira, redes de pesca abandonadas e diversos outros resíduos descartados irregularmente, que comprometem a biodiversidade e prejudicam a atividade pesqueira.Criada em 2013 pelo inventor holandês Boyan Slat, a The Ocean Cleanup tornou-se uma das principais referências mundiais no combate ao lixo marinho por meio da inovação tecnológica. O Projeto Águas da Guanabara demonstra que o conhecimento das comunidades tradicionais também pode gerar resultados expressivos na recuperação ambiental.Além da retirada de resíduos, a iniciativa promove geração de renda para pescadores artesanais, fortalece a economia local, estimula a educação ambiental e contribui para a conservação de um dos ecossistemas mais importantes do país.Para o presidente da Federação dos Pescadores do Estado do Rio de Janeiro (FEPERJ), Luiz Cláudio, o projeto representa uma nova forma de integrar preservação ambiental e atividade pesqueira.“Oconhece a Baía de Guanabara como ninguém. Quando participa da retirada de resíduos, não está apenas limpando as águas; está protegendo seu local de trabalho, preservando a biodiversidade e garantindo melhores condições para as futuras gerações. Esse projeto mostra que desenvolvimento, preservação ambiental e valorização da pesca artesanal podem caminhar juntos.” (Sugestão de declaração. Validar com o entrevistado antes da publicação.)Ao unir, inclusão social, geração de renda e valorização do conhecimento tradicional, o Projeto Águas da Guanabara reforça que soluções desenvolvidas no Brasil podem inspirar outras regiões na recuperação de rios, manguezais e áreas costeiras, mostrando que tecnologia e participação comunitária podem atuar de forma complementar na proteção dos ecossistemas aquáticos.