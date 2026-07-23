Prefeitura de Magé fortalece proteção animal - Divulgação/Prefeitura de Magé

Prefeitura de Magé fortalece proteção animalDivulgação/Prefeitura de Magé

Publicado 23/07/2026 18:51

Magé - A Prefeitura de Magé realizou a primeira Ação Protetor Mageense, reconhecendo oficialmente o trabalho de 34 protetores de animais habilitados no chamamento público do programa. A iniciativa fortalece a rede de cuidado e proteção animal no município, oferecendo suporte direto a quem atua diariamente no resgate, acolhimento e encaminhamento de cães e gatos em situação de abandono ou vulnerabilidade.



O secretário de Agricultura Sustentável e Defesa dos Animais, Arthur Cozzolino, destacou a importância do programa para quem já atua na causa animal em Magé.

Prefeitura de Magé fortalece proteção animal Divulgação/Prefeitura de Magé

“Estamos fortalecendo uma rede que já existe, formada por pessoas comprometidas com a causa animal. O programa vem para reconhecer esse trabalho e garantir mais estrutura, dignidade e suporte para que esses protetores continuem atuando com ainda mais eficiência”, afirmou.



Durante a cerimônia, os protetores receberam a Carteira do Protetor Animal, certificado oficial e kits de alimentação. A partir de agora, os habilitados passam a contar com benefícios como o recebimento mensal de ração, sendo 60kg para cães ou 40kg para gatos, além de prioridade nas feiras de adoção, agendamento ilimitado no Castramóvel, agendamento para atendimento veterinário de rotina e vacinação antirrábica.



A prefeita Jamille Cozzolino também ressaltou o compromisso da gestão com a proteção animal.

Prefeitura de Magé fortalece proteção animal Divulgação/Prefeitura de Magé

“Cuidar dos animais é também cuidar da nossa cidade. Esses protetores fazem um trabalho essencial, muitas vezes de forma voluntária, e merecem todo o nosso reconhecimento e apoio. O Protetor Mageense é mais um passo para construirmos uma Magé mais justa e responsável”, declarou.



Emocionada, Maria de Fátima de Oliveira, protetora de animais há mais de dez anos, falou sobre a importância desse momento.

“Eu sou protetora há mais de 10 anos e, durante todo esse tempo, a gente nunca teve um suporte como esse. Sempre foi muito na força de vontade, no amor pelos animais. Então, hoje, receber esse reconhecimento é muito gratificante. Saber que agora temos apoio, benefícios e um olhar mais atento para o nosso trabalho faz toda a diferença”, disse.



Com a primeira entrega, o Programa Protetor Mageense inicia uma nova fase no cuidado com a causa animal no município, valorizando quem já atua na linha de frente e garantindo mais apoio para que esse trabalho continue chegando aos animais que mais precisam.