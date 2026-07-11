Caju Pra BaixoMartha Fonseca/Divulgação

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Igor Silva
Magé - O Festival Sesc de Inverno desembarca em Magé nos dias 17 e 18 de julho com dois shows gratuitos que prometem reunir o público na Praia de Mauá. A programação musical abre na sexta-feira (17), às 21h, com Buchecha, um dos principais nomes do funk melody nacional. No sábado (18), também às 21h, é a vez do grupo Caju Pra Baixo subir ao palco levando o pagode que conquistou espaço entre os principais sucessos do gênero.
Com uma trajetória marcada por hits que atravessam gerações, Buchecha promete um espetáculo repleto de clássicos que fizeram história na música brasileira. Já o Caju Pra Baixo leva ao festival um repertório que mistura músicas autorais e releituras de grandes sucessos do samba e do pagode, em um show pensado para colocar o público para cantar e dançar.
Consolidado como um dos principais eventos culturais do estado, o Festival Sesc de Inverno reafirma seu compromisso com a democratização do acesso à cultura e com a valorização da produção artística brasileira. Em 2025, o evento reuniu mais de 400 mil pessoas e arrecadou 21 toneladas de alimentos não perecíveis, destinados a instituições socioassistenciais por meio do programa Mesa Brasil.
Neste ano, ao propor o conceito de "Afluir", o festival reforça a cultura como um espaço de encontros, circulação de ideias e experiências, ampliando repertórios e aproximando diferentes públicos da produção cultural contemporânea.
Confira a programação do Festival Sesc de Inverno em:
https://www.festivalsescdeinverno.com.br/ 