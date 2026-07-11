Caju Pra BaixoMartha Fonseca/Divulgação
https://www.festivalsescdeinverno.com.br/
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Caju Pra BaixoMartha Fonseca/Divulgação
Festival Sesc de Inverno leva Buchecha e Caju Pra Baixo a Magé
Programação gratuita na Praia de Mauá reúne dois grandes nomes da música brasileira nos dias 17 e 18 de julho
Treze bairros de Magé ganham reforço no abastecimento de água
Obra amplia a capacidade de distribuição e beneficia cerca de 18 mil moradores
Projeto Águas da Guanabara promove ação de saúde para pescadores em Magé
Iniciativa reuniu atendimentos gratuitos de saúde e destacou o modelo brasileiro de preservação ambiental desenvolvido na Baía de Guanabara
Magé inicia julho com quatro inaugurações em quatro dias
Entre as entregas está a nova Central de Imunização
Quilombo de Bongaba recebe Feira de Igualdade e Equidade Racial
Ação foi realizada em parceria com a Prefeitura de Magé
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