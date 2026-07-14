Enel Rio realiza ação de troca de lâmpadasDivulgação
Enel Rio realiza troca de lâmpadas em Magé
Confira como participar
Magé - Nesta semana, a Enel Rio realizará o programa Enel Compartilha Consumo Consciente em Magé (16 e 17). Além de palestras sobre economia e eficiência energética, a distribuidora realizará troca de lâmpadas incandescentes e fluorescentes por modelos LED, que são mais econômicas e duradouras.
Os clientes poderão realizar a troca de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por outras de tecnologia LED, que são até 80% mais econômicas e com durabilidade 10 vezes superior. Para participar, basta levar um documento com foto, a última conta de energia paga e as lâmpadas usadas para troca. Serão disponibilizadas até cinco lâmpadas de LED por unidade consumidora.
Serviço
Troca de lâmpadas e palestras sobre eficiência energética
Magé
Dia 16/7, quinta-feira, das 9h às 16h
Praça do Brau - Rua Antônio da Rocha Paranhos, s/nº, Parque Paranhos
Dia 17/7, sexta-feira, das 9h às 16h - Praça 15 de Novembro - Rua Alcino Leite, s/nº, Santo Aleixo
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