Enel Rio realiza ação de troca de lâmpadas - Divulgação

Enel Rio realiza ação de troca de lâmpadasDivulgação

Publicado 14/07/2026 17:32

Magé - Nesta semana, a Enel Rio realizará o programa Enel Compartilha Consumo Consciente em Magé (16 e 17). Além de palestras sobre economia e eficiência energética, a distribuidora realizará troca de lâmpadas incandescentes e fluorescentes por modelos LED, que são mais econômicas e duradouras.

Os clientes poderão realizar a troca de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por outras de tecnologia LED, que são até 80% mais econômicas e com durabilidade 10 vezes superior. Para participar, basta levar um documento com foto, a última conta de energia paga e as lâmpadas usadas para troca. Serão disponibilizadas até cinco lâmpadas de LED por unidade consumidora.

Serviço

Troca de lâmpadas e palestras sobre eficiência energética

Magé

Dia 16/7, quinta-feira, das 9h às 16h

Praça do Brau - Rua Antônio da Rocha Paranhos, s/nº, Parque Paranhos

Dia 17/7, sexta-feira, das 9h às 16h - Praça 15 de Novembro - Rua Alcino Leite, s/nº, Santo Aleixo