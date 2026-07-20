PSD homologa candidatura de Vinicius Cozzolino à reeleição de deputado estadual - Divulgação/Assessoria de imprensa

PSD homologa candidatura de Vinicius Cozzolino à reeleição de deputado estadualDivulgação/Assessoria de imprensa

Publicado 20/07/2026 18:36

Magé - O deputado estadual Vinicius Cozzolino teve sua candidatura à reeleição homologada nesta segunda-feira (20), durante a Convenção Estadual do PSD, realizada na cidade do Rio de Janeiro.



Ao oficializar sua candidatura, Vinicius reafirmou o compromisso de seguir trabalhando pelo desenvolvimento do estado, com atenção especial às cidades do interior e a Magé, município onde concentra grande parte de sua atuação parlamentar.

PSD homologa candidatura de Vinicius Cozzolino à reeleição de deputado estadual Divulgação/Assessoria de imprensa



“Nosso compromisso é continuar levando investimentos, fortalecendo a saúde, a infraestrutura, a educação e criando oportunidades para quem vive no interior do Rio de Janeiro e em Magé. Ainda há muito trabalho pela frente e seguimos motivados para continuar transformando a vida das pessoas”, destacou o parlamentar.



Durante a convenção, Vinicius também agradeceu a recepção do presidente estadual do PSD e candidato ao Governo do Estado, Eduardo Paes, destacando a união de forças em torno de um projeto de desenvolvimento para todas as regiões fluminenses.



“Recebo esse novo momento com muita responsabilidade. Agradeço ao Eduardo Paes pela confiança e pela acolhida no PSD. Vamos seguir trabalhando por um Rio de Janeiro mais forte, sem esquecer das cidades do interior e de Magé, que precisam continuar recebendo investimentos e oportunidades”, afirmou. “Nosso compromisso é continuar levando investimentos, fortalecendo a saúde, a infraestrutura, a educação e criando oportunidades para quem vive no interior do Rio de Janeiro e em Magé. Ainda há muito trabalho pela frente e seguimos motivados para continuar transformando a vida das pessoas”, destacou o parlamentar.Durante a convenção, Vinicius também agradeceu a recepção do presidente estadual do PSD e candidato ao Governo do Estado, Eduardo Paes, destacando a união de forças em torno de um projeto de desenvolvimento para todas as regiões fluminenses.“Recebo esse novo momento com muita responsabilidade. Agradeço ao Eduardo Paes pela confiança e pela acolhida no PSD. Vamos seguir trabalhando por um Rio de Janeiro mais forte, sem esquecer das cidades do interior e de Magé, que precisam continuar recebendo investimentos e oportunidades”, afirmou.

PSD homologa candidatura de Vinicius Cozzolino à reeleição de deputado estadual Divulgação/Assessoria de imprensa



Vinicius também ressaltou a presença do primo, Renato Cozzolino, candidato a deputado federal, e afirmou que seguirá percorrendo o estado para apresentar o trabalho realizado ao longo do mandato e ouvir as demandas da população, com foco especial nas cidades do interior e em Magé. Vinicius também ressaltou a presença do primo, Renato Cozzolino, candidato a deputado federal, e afirmou que seguirá percorrendo o estado para apresentar o trabalho realizado ao longo do mandato e ouvir as demandas da população, com foco especial nas cidades do interior e em Magé.