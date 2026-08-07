Representante quilombola de Magé participa de feira de inovação - Divulgação/Assessoria de imprensa

Representante quilombola de Magé participa de feira de inovaçãoDivulgação/Assessoria de imprensa

Publicado 07/08/2026 20:18

Magé - A ACQUILERJ (Associação Estadual das Comunidades Quilombolas), através da sua presidenta Bia Nunes, participou do Rio Innovation Week, representando a população quilombola e reafirmando que inovação também nasce da ancestralidade. Ela esteve no painel "Mulheridades: como se constroem políticas de gênero no século XXI".



Na oportunidade, deixou explícito que os povos quilombolas desenvolvem tecnologias e inovações ancestrais desde os primórdios, construídas a partir do conhecimento da terra, do cuidado com as águas, da preservação da biodiversidade, da agricultura tradicional, da medicina popular, da arquitetura, da culinária, da organização comunitária e da transmissão dos saberes entre gerações.

Representante quilombola de Magé participa de feira de inovação Divulgação/Assessoria de imprensa



"Falar de inovação é também reconhecer a inteligência coletiva dos nossos ancestrais, que criaram soluções sustentáveis muito antes de esse conceito ganhar espaço nos grandes debates. Seguimos mostrando que tradição e tecnologia caminham juntas, e que valorizar os saberes quilombolas é construir um futuro mais justo, sustentável e inclusivo para todos", disse Bia. "Falar de inovação é também reconhecer a inteligência coletiva dos nossos ancestrais, que criaram soluções sustentáveis muito antes de esse conceito ganhar espaço nos grandes debates. Seguimos mostrando que tradição e tecnologia caminham juntas, e que valorizar os saberes quilombolas é construir um futuro mais justo, sustentável e inclusivo para todos", disse Bia.

O Rio Innovation Week é a maior conferência global de tecnologia e inovação. Entre os destaques da programação deste ano estiveram Malala Yousafzai, vencedora do Prêmio Nobel da Paz; Edvard Moser, laureado com o Nobel de Medicina; a ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Cármen Lúcia; além de artistas como Seu Jorge, Zélia Duncan e Vera Fischer.