Magé recebe atendimento móvel da Enel Rio - Divulgação/Assessoria de imprensa

Magé recebe atendimento móvel da Enel RioDivulgação/Assessoria de imprensa

Publicado 06/08/2026 20:23

Magé - Este mês, a Enel Distribuição Rio levará o atendimento móvel até Magé. O objetivo é facilitar o acesso dos clientes a serviços fornecidos pela companhia. A unidade móvel vai oferecer o mesmo atendimento das lojas físicas: adesões, troca de titularidade, parcelamentos, religações, negociações de débitos e ligações novas.

Às terças, quartas e quintas-feiras, os clientes de Magé terão a chance de aproveitar os serviços do atendimento móvel, que estará em Piabetá.

Além do serviço volante, a empresa também disponibiliza os canais digitais para atendimento: site da distribuidora (www.enel.com.br), aplicativo Enel (disponível para iOS e Android), WhatsApp Elena: (21) 99601-9608 e Central de Relacionamento (0800 28 00 120).

SERVIÇO

Atendimento móvel

Magé

Data: terças, quartas e quintas-feiras

Endereço: Praça Sete de Setembro

Bairro: Piabetá

Horário: 10h às 12h e 13h às 16h