Quilombo de Bongaba participa de evento científico na UFF - Divulgação/Arquivo pessoal

Quilombo de Bongaba participa de evento científico na UFFDivulgação/Arquivo pessoal

Publicado 03/08/2026 22:07

Magé - O Quilombo de Bongaba e o Ile Ase Ogun Alakoro, representados pelo Babalorixá Pai Paulo de Ogun, participaram da 78a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) na Universidade Federal Fluminense (UFF). O líder religioso participou da Mesa de Saberes Ancestrais Indianas e Quilombola na Ciência.

Pai Paulo apresentou os Saberes das Folhas Sagradas e a importância da afirmativa dos saberes de Osain, orixá que afirma que toda folha se transforma em remédio.

"Essa participação foi muito importante para destacar a importância Científica Ancestral", resumiu Pai Paulo.

Quilombo de Bongaba participa de evento científico na UFF Divulgação/Arquivo pessoal

A Acquilerj (Associação das Comunidades Quilombolas do Estado do Rio de Janeiro) também participou do evento e foi representada por sua presidenta Bia Nunes. Ela falou sobre demarcação de Territórios indígenas e Quilombola na Roda de Conversa Direito da Terra.

O evento ocorreu no Campus Gragoatá, da UFF. Sob o tema “Ciência para todos: soberania, desenvolvimento e inclusão”, o evento, considerado o maior encontro científico da América Latina, ocupa papel central no calendário científico nacional e tem a expectativa de reunir até 50 mil pessoas neste ano, entre pesquisadores, professores, estudantes e público em geral.