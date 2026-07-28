Procon Magé interdita quatro ônibus em PiabetáDivulgação/Assessoria de imprensa

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Igor Silva
Magé - O Procon Magé participou de uma operação de fiscalização no Terminal Rodoviário de Piabetá que resultou na interdição de quatro ônibus com irregularidades que poderiam comprometer a segurança dos passageiros. A ação foi realizada em conjunto com equipes da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor, do Procon-RJ, do Detran-RJ e do 34º Batalhão da Polícia Militar.
Procon Magé interdita quatro ônibus em Piabetá - Divulgação/Assessoria de imprensa
Procon Magé interdita quatro ônibus em PiabetáDivulgação/Assessoria de imprensa


Durante a fiscalização, os agentes encontraram veículos com licenciamento vencido ou inexistente, falhas no sistema de iluminação, alteração irregular das características originais, restrição judicial e defeito no sistema de ar-condicionado. Após a identificação dos problemas, os quatro ônibus foram retirados de circulação. Os passageiros foram imediatamente transferidos para outro coletivo, garantindo a continuidade da viagem em segurança.

A participação do Procon Magé na operação reforça o trabalho de acompanhamento e fiscalização dos serviços prestados aos consumidores do município, especialmente daqueles que fazem parte da rotina de milhares de passageiros. Os veículos interditados somente poderão voltar a circular após a regularização das pendências e a comprovação de que estão em condições adequadas para a prestação do serviço.
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Procon Magé interdita quatro ônibus em Piabetá
Procon Magé interdita quatro ônibus em Piabetá