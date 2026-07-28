Procon Magé interdita quatro ônibus em Piabetá

Procon Magé interdita quatro ônibus em PiabetáDivulgação/Assessoria de imprensa
Durante a fiscalização, os agentes encontraram veículos com licenciamento vencido ou inexistente, falhas no sistema de iluminação, alteração irregular das características originais, restrição judicial e defeito no sistema de ar-condicionado. Após a identificação dos problemas, os quatro ônibus foram retirados de circulação. Os passageiros foram imediatamente transferidos para outro coletivo, garantindo a continuidade da viagem em segurança.
A participação do Procon Magé na operação reforça o trabalho de acompanhamento e fiscalização dos serviços prestados aos consumidores do município, especialmente daqueles que fazem parte da rotina de milhares de passageiros. Os veículos interditados somente poderão voltar a circular após a regularização das pendências e a comprovação de que estão em condições adequadas para a prestação do serviço.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.