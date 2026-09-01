Moradora de Magé denuncia demora no pagamento de indenização após furto de veículoReprodução/ChatGPT

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Igor Silva
Magé - Uma moradora de Magé denuncia a demora da seguradora Suhai para solucionar o pagamento da indenização referente ao furto de seu veículo. Segundo Jane Pereira, o crime aconteceu no dia 24 de abril de 2026 e, desde então, ela afirma que vem cumprindo todas as exigências feitas pela empresa, mas continua sem receber a indenização.

Logo após o furto, Jane comunicou o sinistro à seguradora e apresentou o Boletim de Ocorrência, além de toda a documentação solicitada durante o processo.

De acordo com o relato dela, a seguradora solicitou um documento de quitação com vencimento para 24 de julho de 2026. O documento foi providenciado, mas, na data prevista, o pagamento não foi realizado. Posteriormente, a empresa teria informado que o setor financeiro não havia efetuado a quitação e solicitou um novo boleto, com prazo de aproximadamente cinco dias úteis.

A situação, porém, teria se repetido. Um novo boleto foi solicitado, desta vez com vencimento para 13 de agosto de 2026, mas, novamente, o pagamento não teria sido efetuado.

Jane afirma que, desde o furto, já se passaram cerca de quatro meses e que foram realizadas diversas cobranças e tentativas de contato com a seguradora em busca de uma solução. Segundo ela, a justificativa apresentada pela empresa continua relacionada a problemas internos no setor financeiro.

“Considero inadmissível toda essa demora, principalmente porque todos os documentos solicitados foram devidamente enviados e as exigências feitas pela seguradora foram cumpridas”, relata a moradora.

Ainda segundo Jane, são aproximadamente 120 dias de espera desde o furto, período em que permanece sem receber a indenização referente ao veículo e sem uma solução concreta para o caso.
O DIA MAGÉ procurou a Suhai para esclarecer o caso e saber quais providências serão adotadas, mas, até o fechamento desta matéria, a empresa não havia retornado o contato.