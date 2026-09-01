Moradora de Magé denuncia demora no pagamento de indenização após furto de veículo - Reprodução/ChatGPT

Moradora de Magé denuncia demora no pagamento de indenização após furto de veículoReprodução/ChatGPT

Publicado 01/09/2026 21:57





Logo após o furto, Jane comunicou o sinistro à seguradora e apresentou o Boletim de Ocorrência, além de toda a documentação solicitada durante o processo.



De acordo com o relato dela, a seguradora solicitou um documento de quitação com vencimento para 24 de julho de 2026. O documento foi providenciado, mas, na data prevista, o pagamento não foi realizado. Posteriormente, a empresa teria informado que o setor financeiro não havia efetuado a quitação e solicitou um novo boleto, com prazo de aproximadamente cinco dias úteis.



A situação, porém, teria se repetido. Um novo boleto foi solicitado, desta vez com vencimento para 13 de agosto de 2026, mas, novamente, o pagamento não teria sido efetuado.



Jane afirma que, desde o furto, já se passaram cerca de quatro meses e que foram realizadas diversas cobranças e tentativas de contato com a seguradora em busca de uma solução. Segundo ela, a justificativa apresentada pela empresa continua relacionada a problemas internos no setor financeiro.



“Considero inadmissível toda essa demora, principalmente porque todos os documentos solicitados foram devidamente enviados e as exigências feitas pela seguradora foram cumpridas”, relata a moradora.



Ainda segundo Jane, são aproximadamente 120 dias de espera desde o furto, período em que permanece sem receber a indenização referente ao veículo e sem uma solução concreta para o caso.

Magé - Uma moradora de Magé denuncia a demora da seguradora Suhai para solucionar o pagamento da indenização referente ao furto de seu veículo . Segundo Jane Pereira, o crime aconteceu no dia 24 de abril de 2026 e, desde então, ela afirma que vem cumprindo todas as exigências feitas pela empresa, mas continua sem receber a indenização.Logo após o furto, Jane comunicou o sinistro à seguradora e apresentou o Boletim de Ocorrência, além de toda a documentação solicitada durante o processo.De acordo com o relato dela, a seguradora solicitou um documento de quitação com vencimento para 24 de julho de 2026. O documento foi providenciado, mas, na data prevista, o pagamento não foi realizado. Posteriormente, a empresa teria informado que o setor financeiro não havia efetuado a quitação e solicitou um novo boleto, com prazo de aproximadamente cinco dias úteis.A situação, porém, teria se repetido. Um novo boleto foi solicitado, desta vez com vencimento para 13 de agosto de 2026, mas, novamente, o pagamento não teria sido efetuado.Jane afirma que, desde o furto, já se passaram cerca de quatro meses e que foram realizadas diversas cobranças e tentativas de contato com a seguradora em busca de uma solução. Segundo ela, a justificativa apresentada pela empresa continua relacionada a problemas internos no setor financeiro.“Considero inadmissível toda essa demora, principalmente porque todos os documentos solicitados foram devidamente enviados e as exigências feitas pela seguradora foram cumpridas”, relata a moradora.Ainda segundo Jane, são aproximadamente 120 dias de espera desde o furto, período em que permanece sem receber areferente ao veículo e sem uma solução concreta para o caso.

O DIA MAGÉ procurou a Suhai para esclarecer o caso e saber quais providências serão adotadas, mas, até o fechamento desta matéria, a empresa não havia retornado o contato.