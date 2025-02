Magé recebe workshop de turismo e cultura - Divulgação

Magé - A Prefeitura de Magé, através da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos, e o Observatório de Turismo e Lazer da Baixada Verde promoveram o Workshop de Gestão Participativa do Turismo e Cultura Municipal. O evento visa capacitar os conselheiros municipais para o planejamento, implementação e acompanhamento de políticas públicas externas para o desenvolvimento do turismo e da cultura do município.

“Os conselhos municipais são instâncias extremamente importantes em que governo e sociedade civil discutem em conjunto a formulação de políticas públicas. Hoje, discutimos sobre o que é cultura e turismo. E quais são as políticas públicas para ambos os temas, e ainda sobre qual é o papel do conselho e dos conselheiros”, declarou o secretário de Turismo, Cultura e Eventos, Bruno Lourenço.

O Observatório de Turismo e Lazer da região turística Baixada Verde é um programa de Extensão, Pesquisa e Ensino instituído no âmbito do curso de turismo da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). A coordenadora do Observatório de Turismo e Lazer da Baixada Verde, Isabela Fogaça destacou a importância da capacitação.

“Esse wokshop tem como objetivo fazer com os conselheiros reflitam sobre qual o próprio papel dentro do turismo, e como eles podem potencializar essas áreas. A perspectiva dos conselhos é justamente essa participação social, e ainda democratizar a cultura e o turismo de Magé”, disse.

Para a estudante em pós-graduação em Ecoturismo na UFRRJ, Gabriella Sena ressaltou o potencial turístico de Magé.

“Esse evento tem grande relevância devido à qualificação desses profissionais que estão em constante contato com a cultura e com o turismo. Magé tem muito potencial, recursos naturais e culturais. E com as políticas públicas certas, a gente consegue aflorar esse potencial”, afirmou.

A presidente da Associação Pescador Desportivo Lutando pela Vida, Lucimar Machado enfatizou a sua participação no conselho de cultura.

“Decidi participar do conselho para poder fazer com que as pessoas conhecessem a pesca artesanal no fundo da Baía. E a gente precisa entender os nossos direitos e deveres como conselheiros, para que o conselho flua da melhor forma em prol da nossa comunidade”, contou.