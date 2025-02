Operação contra furto de energia em Magé - Divulgação

Operação contra furto de energia em MagéDivulgação

Publicado 13/02/2025 21:51

Magé - Em operações de combate à irregularidades no consumo de energia em Magé, realizadas em parceria com a Polícia Civil, a Enel removeu, esta semana, ligações diretas na rede.

Em Magé, foram identificadas irregularidades em três residências. O proprietário de dois imóveis em que a equipe constatou a fraude e o “gateiro”, que ainda estava no poste cometendo o ato criminoso, foram levados pelos policiais civis para a delegacia. O do terceiro imóvel não foi localizado.

As inspeções terminaram com o registro de ocorrências nas 66ª DP (Magé). As ligações clandestinas foram removidas pelos técnicos da distribuidora.

Furtar energia é crime com pena prevista de um a quatro anos de reclusão. Quem faz "gato" de energia também está sujeito a pagar os valores de consumo correspondentes ao período em que ocorreu a irregularidade. Além disso, o furto de energia afeta diretamente a qualidade do serviço prestado pela distribuidora e põe em risco a população, principalmente as pessoas que manipulam a rede elétrica.

As ligações irregulares podem causar ainda curtos-circuitos e sobrecargas na rede, bem como ocasionar interrupções no fornecimento de energia. A estimativa da empresa é que, se não houvesse furto de energia, as tarifas de todos os consumidores da Enel Rio poderiam ser reduzidas em cerca de 5%.