Magé anuncia renovação e inscrições para passe livre universitário - Divulgação

Magé anuncia renovação e inscrições para passe livre universitárioDivulgação

Publicado 03/02/2025 20:22

Magé - O ano letivo nas universidades públicas e particulares já está para começar e, com isso, a Prefeitura de Magé anuncia o calendário do programa Passe Livre Universitário para 2025. As renovações e novas inscrições serão divididas em três grupos, com duas semanas de atendimento para cada grupo.

“Neste ano, além das inscrições para alunos de universidades públicas e particulares, colocamos um atendimento especial para aqueles estudantes que sofreram com greves em seus cursos. Nosso objetivo é garantir que nenhum estudante perca seu benefício, por isso também ampliamos o período de atendimento para que todos tenham tempo suficiente para regularizar sua situação”, explicou o coordenador de Juventude, Sérgio Oliveira.

O primeiro grupo atendido para renovações e novas inscrições será o de estudantes das universidades particulares, de 17 de fevereiro a 28 de fevereiro. Os alunos de universidades públicas serão atendidos de 10 de março a 21 de março, para renovações e novas inscrições. E o último grupo será o de estudantes que precisam realizar a renovação, mas foram afetados por greves, com atendimento de 24 de março a 4 de abril.

Para renovação do benefício é necessário entregar: 2 (duas) cópias da declaração de matrícula original da Instituição de Ensino (papel timbrado, carimbo e assinatura da secretaria, com informações sobre matrícula e disciplinas cursadas) e 2 (duas) cópias da grade de horários com disciplinas presenciais e EAD.

Já para novas inscrições, é preciso entregar: cópia do documento de identificação oficial com foto (RG, CNH, etc.); cópia do CPF; cópia do comprovante de residência atualizado (máximo de 90 dias); 2 (duas) cópias da declaração de matrícula original da Instituição de Ensino; 2 (duas) cópias da grade de horários; cópia do extrato previdenciário completo (CNIS) e contracheque (aplicável a servidores públicos); e 1 (uma) foto 3x4

Todos os documentos devem ser entregues em envelope pardo A4 e não serão aceitos prints de documentos. As renovações e novas inscrições deverão ser realizadas presencialmente na Coordenadoria de Juventude, que fica no Espaço Governo + Amor Por Você, na Rodoviária de Piabetá. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Programa Passe Livre Universitário

A Prefeitura de Magé disponibiliza 700 vagas no programa entre alunos que já recebem o benefício e vagas para os novos estudantes. Serão contemplados com o Passe Livre Universitário os estudantes que comprovem renda per capta familiar de até 02 (dois) salários mínimos mensais. Caso o estudante ou familiar seja funcionário público é necessário apresentar o contracheque.

Os contemplados poderão utilizar até 44 (quarenta e quatro) viagens com valor de “Bilhete Único” por mês, sendo no máximo 02 (duas) por dia, distribuídas aos mesmos, de acordo com a comprovação de grade de horários por dia de aula.