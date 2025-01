Magé realiza mutirão de pré-matrículas na rede municipal - Divulgação

Publicado 24/01/2025 22:41

Magé - Neste sábado, das 9h às 13h, a Secretaria Municipal de Educação de Magé promove um Mutirão de Inscrições para Matrícula na Escola Municipal Professora Geralda Izaura Ferreira Telles. A ação é voltada exclusivamente para quem não conseguiu acessar o sistema da pré-matrícula ou matricular o filho em nenhuma unidade da rede municipal.

De acordo com a secretária de Educação, Sandra Ramaldo, o mutirão é mais uma iniciativa para garantir o acesso às crianças do município.

“Nossa preocupação é atender toda a população e garantir que nenhuma criança fique fora da escola. Mais um ano superamos na procura por vagas na nossa rede, porque a população tem testemunhado a melhora de estrutura, qualidade da merenda, as ações de inclusão, uma Educação de Qualidade. Então atenção responsáveis já que realizaram a matrícula, esse mutirão não é pra vocês! O mutirão é um complemento da pré-matrícula on-line, que já foi prorrogada até o dia 24 de janeiro. Esse atendimento é para quem não conseguiu realizar a inscrição no site, teve problemas e não conseguiu de nenhuma forma realizar a matrícula do seu filho. Atender essas famílias é o nosso compromisso com a educação em Magé”, afirmou Sandra.

Se você está enfrentando dificuldades, essa é a oportunidade para resolver. Basta comparecer ao local com os documentos necessários do aluno e do responsável para garantir o atendimento presencial. O mutirão é a última oportunidade para assegurar a vaga do seu filho para começar desde o primeiro dia das aulas da rede municipal de ensino.

A documentação necessária para os responsáveis concluírem o processo de matrícula está disposta no artigo 10 da Resolução de Matrícula 2025:

Art. 10 Para efetivação da matrícula, deverão ser observados os procedimentos solicitados pela Unidade Educacional e documentação (original e cópia), conforme as orientações da Secretaria Municipal de Educação, a saber:

I. Certidão de Nascimento ou Casamento do estudante;

II. RG (Identidade) e CPF do estudante, obrigatórios a partir dos 18 (dezoito) anos de idade;

III. RG (Identidade) e CPF do Responsável Legal;

IV. CPF, obrigatório, para todos os alunos matriculados na Educação de Jovens e Adultos – EJA, independentemente da idade;

V. Comprovante de residência ou declaração da associação de moradores ou equivalente, em nome do Responsável Legal;

VI. 02 (duas) fotos 3X4 recentes;

VII. Cartão de vacinação do aluno atualizado;

VIII. Número de telefone ativo do Responsável Legal, dos Pais do aluno e outro para contato ou recado;

IX. Endereço eletrônico (e-mail) do Responsável Legal;

X. Laudo médico do estudante que, no ato da inscrição, foi declarado como pessoa com deficiência;

XI. Histórico Escolar ou Declaração de Transferência atualizada, na qual deverá constar o Ano/Fase de Escolaridade com o resultado do ano anterior (exceto para matrícula na Educação Infantil);

XII. Termo de Guarda, provisório ou definitivo, nos casos de crianças e adolescentes em processo de adoção, ou com medida judicial, ou sob tutela de outro familiar, que não seja um dos Genitores.

Serviço:

Mutirão de Pré-Matrículas

9h às 13h

E. M. Profª Geralda Izaura Ferreira Telles

Av. Mauá, s/nº - Parque Veneza